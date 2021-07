Richard Branson i Virgin Galactic - kiedy start? Jak oglądać lot VSS Unity?

"Zawsze byłam marzycielem. Mama nauczyła mnie nigdy się nie poddawać i sięgać gwiazd. 11 lipca nadszedł czas, aby zamienić marzenia w rzeczywistość"- napisał Branson, zapowiadając historyczny lot. Milioner jest znany ze swoich ekscesów i bicia rekordów - najszybszej podróży przez Ocean Atlantycki, lotu balonem przez Atlantyk czy rekordowym przedostaniu się przez kanał La Manche w amfibii. Od 2004 roku jego marzeniem była firma, która zapewni kosmiczne loty turystyczne - 11 lipca będzie ostatecznym testem dla jego wizji.

Na czym polega lot Bransona?

Rakietoplan VSS Unity SpaceShipTwo odbędzie lot z sześcioma członkami załogi, jedną z nich będzie Branson. Oprócz tego w misji o nazwie Unity 22 wezmą udział technicy i piloci. Jak przebiegnie cała operacja? Rakietoplan oddzielił się od statku matki VMS Eve, uruchomi silniki, a potem odbędzie lot na wysokość około 90 km. W stanie nieważkości statek spędzi kilka minut. Będzie to pierwszy lot w pełnym składzie po trzech wcześniejszych udanych lotach testowych. Virgin Galactic rozpocznie relację z całego wydarzenia o 15:00 polskiego czasu - dokładna godzina startu nie została jeszcze podana.

Warto zauważyć, że Branson i jego załoga nie przekroczą Linii Kármána, umownej granicy wyznaczonej przez Międzynarodową Federację Lotniczą pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną, która przebiega na wysokości 100 km. Natomiast w założeniach NASA, lotnictwa USA i Amerykańskiej Agencji Lotniczej, przekroczenie 80 km wystarczy, aby lot został uznany za suborbitalny.

Zdjęcie Branson i załoga, która poleci z nim 11 lipca w ramach Virgin Galactic / materiały prasowe

Virgin Galactic ostatni, udany test, przeprowadziło 23 maja. Teraz przyszła pora na lot z załogą.



Przygotowania do lotu:

Lot Bransona i Virgin Galactic - gdzie go można obejrzeć?

Misje można oglądać na żywo na kanale Virgin Galactic, relacja rozpocznie się o 15:00 w niedzielę 11 lipca:

Po piętach depcze mu Bezos

Natomiast na 20 lipca zaplanowano lot New Shepard kosmicznej firmy Jeffa Bezosa, Blue Origin.. W podróży weźmie udział założyciel Amazona oraz jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk, a także osoba, która wylicytowała bilet za 28 mln dolarów. New Shepard wzniesie się na wysokość około 100 km (przekraczając zatem Linię Kármána) nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości. Pojazd New Shepard jest w pełni zautomatyzowany, za sterami nie ma pilotów.



Branson przyspieszył swój lot o kilka dni tak, aby prześcignąć Bezosa, chociaż w rozmowach z mediami zaprzecza takiemu obrotowi spraw. - Chciałbym, by Jeff był na miejscu podczas mojego startu, zaś ja chciałbym obserwować jego start. Tak naprawdę nie ma znaczenia, który z nas będzie pierwszy - mówił Branson w wywiadzie dla CNN.