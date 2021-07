Rakietoplan VSS Unity SpaceShipTwo obył lot z czterema członkami załogi, wśród których znalazł się astronautą numer 001 - sir Richard Branson. Oprócz jego i trzech członków załogi w misji o nazwie Unity 22 udział wzięli dwaj piloci. Jak przebiegł lot VSS Unity? Rakietoplan oddzielił się od statku matki VMS Eve (nazwanego na cześć matki Bransona), uruchomił silniki, a potem odbył lot aż na wysokość 90 km. Statek ma 70 okien i po do tarciu do odpowiedniego punktu, można odpiąć pasy i cieszyć się chwilą bez ziemskiej grawitacji.

Warto zauważyć, że Branson i jego załoga nie przekroczyli Linii Kármána, umownej granicy wyznaczonej przez Międzynarodową Federację Lotniczą pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną, która przebiega na wysokości 100 km. Natomiast w założeniach NASA, lotnictwa USA i Amerykańskiej Agencji Lotniczej, przekroczenie 80 km wystarczy, aby lot został uznany za suborbitalny.

Zapis wideo lotu Virgin Galactic:



Wideo youtube

Zdjęcie Branson tuż przed oddzieleniem się VSS Unity / materiały prasowe

Zdjęcie VSS Unity tuż po oddzieleniu się od statku matki / materiały prasowe

Podczas procesu lądowania VSS Unity zmienił pozycje skrzydeł, upodobniając się do kapsuły, tę technologię Virgin Galactic nazwał mianem "feather" (pióro).



Zdjęcie Virgin Galactic - Proces powrotu na Ziemię / materiały prasowe

Zdjęcie Podchodzenie do lądowania, VSS Unity miał towarzystwo / materiały prasowe

Zdjęcie Udane lądowanie VSS Unity / materiały prasowe

Zdjęcie Załoga: Dave Mackay, Colin Bennett, Beth Moses, Richard Branson, Sirisha Bandla oraz Michael Masucci / materiały prasowe

Po piętach depcze mu Bezos

Więcej o kosmicznym wyścigu miliarderów



"Zawsze byłem marzycielem. Mama nauczyła mnie nigdy się nie poddawać i sięgać gwiazd. 11 lipca nadszedł czas, aby zamienić marzenia w rzeczywistość"- napisał Branson, zapowiadając historyczny lot. Milioner jest znany ze swoich ekscesów i bicia rekordów - najszybszej podróży przez Ocean Atlantycki, lotu balonem przez Atlantyk czy rekordowym przedostaniu się przez kanał La Manche w amfibii. Od 2004 roku jego marzeniem była firma, która zapewni kosmiczne loty turystyczne. Po dzisiejszym locie jego marzenie jest bliższe realizacji niż kiedykolwiek, ale nie jest on jedynym przedsiębiorcą, który chce zaoferować ludziom taką rozrywkę.



Dokładnie na 20 lipca zaplanowano lot New Shepard kosmicznej firmy Jeffa Bezosa, Blue Origin.. W podróży weźmie udział założyciel Amazona oraz jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk, a także osoba, która wylicytowała bilet za 28 mln dolarów. New Shepard wzniesie się na wysokość około 100 km (przekraczając zatem Linię Kármána) nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości. Pojazd New Shepard jest w pełni zautomatyzowany, za sterami nie ma pilotów.



Branson przyspieszył swój lot o kilka dni tak, aby prześcignąć Bezosa, chociaż w rozmowach z mediami zaprzecza takiemu obrotowi spraw. - Chciałbym, by Jeff był na miejscu podczas mojego startu, zaś ja chciałbym obserwować jego start. Tak naprawdę nie ma znaczenia, który z nas będzie pierwszy - mówił Branson w wywiadzie dla CNN.

