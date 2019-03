RemoteMyApp wybiera IBM Cloud aby rozwijać cloud gamingową platformę Vortex

IBM poinformował, że polska firma RemoteMyApp będzie korzystać z zasobów IBM Cloud w celu zwiększenia globalnego zasięgu działania oraz skalowalności platformy gamingowej Vortex. Pozwala ona użytkownikom na prowadzenie rozgrywek przez aplikacje w dowolnym miejscu na świecie i prawie każdym urządzeniu – smartfonie, tablecie czy smart TV – bez konieczności pobierania samej gry.

Chmura IBM na potrzeby platformy Vortex, pozwala na korzystanie z zasobów i mocy obliczeniowej wraz z kartami graficznymi GPU. W ramach współpracy IBM udostępnia wysokowydajne serwery w kilku spośród swoich 60 Data Center znajdujących się w wielu miejscach na całym świecie. Dzięki temu Vortex może obsłużyć w zasadzie nieskończoną liczbę graczy na wszystkich kontynentach, jednocześnie nie ograniczając wydajności i jakości usług oraz przy jak najmniejszym opóźnieniu. Biblioteka gier jest dostępna w chmurze, dlatego mogą z niej korzystać posiadacze nawet starszego sprzętu, gdyż ciężar obliczeń związanych m.in. z generowaniem grafiki został przeniesiony do chmury. Wcześniej z rozwiązań IBM Cloud skorzystały takie firmy jak: EA's Firemonkeys, Exit Games, and LiquidSky. Wszystko po to, aby zwiększyć satysfakcję użytkowników i przyspieszyć wprowadzanie nowych gier na konkurencyjnie globalnym rynku.

"Gaming jest aktualnie najszybciej rozwijającym się sektorem branży rozrywkowej, a sama sprzedaż gier wideo przynosi prawie trzy razy więcej przychodów niż światowy przemysł filmowy" - mówi Andreas Hestbeck, CEO w RemoteMyApp. Posiadamy użytkowników w niemal każdym miejscu na świecie, dlatego do dalszego rozwoju potrzebowaliśmy zaufanego partnera. IBM zaoferował nam ponadto możliwość korzystania z niemal nieograniczonych zasobów IBM Cloud oraz testowania

i wykorzystania najnowszych funkcjonalności chmury w dowolnym dla nas czasie."

“Wybór naszej chmury przez RemoteMyApp, na cele cyfrowej transformacji firmy jest potwierdzeniem, że IBM Cloud wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, bez względu na jakim etapie wdrożenia chmury się znajdują - czy jako startup, czy firma z tradycyjnym IT"- mówi Przemysław Galiński, IBM Cloud Platform Sales Leader Poland and Baltics. " RemoteMyApp to firma posiadająca doświadczenie na rozwijającym się i konkurencyjnym rynku gier, dlatego cieszymy się

z możliwości dostarczenia usług chmurowych, zwiększających skalę jej globalnego działania".

RemoteMyApp to startup ze Szczecina. W połowie 2017 r. firma uruchomiła platformę gamingową Vortex oferującą dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki gier, z której korzysta już 6 milionów graczy. Użytkownicy po wykupieniu subskrypcji otrzymują pakiet 100 godzin gry miesięcznie i dostęp do ponad 100 produkcji, również tych najnowszych, których liczba systematycznie się zwiększa. Dodatkowo, w odróżnieniu od innych platform streamingowych, aby korzystać z Vortex, wystarczy aplikacja, za pomocą, której użytkownicy po prostu wybierają interesującą ich grę na ulubionym urządzeniu.