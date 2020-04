Jedna z amerykańskich firm znalazła ciekawy sposób walki z piractwem i nielegalnym streamingiem. Rejestruje znaki towarowe związane z pirackimi serwisami w celu promowania legalnej transmisji strumieniowej. Co interesujące, ta metoda walki z piractwem w sieci działa.

Zdjęcie /123RF/PICSEL Audio-Wideo Aplikacja Popcorn Time powraca

Hawajska firma "42 Ventures" zarejestrowała różne znaki handlowe związane z piractwem. Firma jest obecnie właścicielem amerykańskich znaków towarowych znaczących dla pirackich usług streamingowych, np. YTS, Popcorn Time i Terrarium, których używa się potem do atakowania kluczowych usług pirackich. Doprowadziło to ostatnio do zawieszenia konta na Twitterze popularnego pirackiego serwisu Popcorn Time, co utrudni jego promowanie.

Reklama

Blokada pirackich streamów przy pomocy legalnych metod z coraz większymi sukcesami Wiadomo nie od dziś, że właściciele praw autorskich mogą podejmować różnorodne działania w celu rozwiązania problemu piractwa, przy czym niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne. Okazuje się, że hawajski adwokat Kerry Culpepper próbował różnych sposobów, jednak wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem, więc nie jest łatwo. Adwokat wziął się za procesy przeciwko pobierającym nielegalne streamy i właścicielom znanych pirackich witryn i aplikacji, w tym YTS, MKVcage, Cotomovies, Popcorn Time i Showbox. Działania te przyniosły pewne sukcesy, powodując zamknięcia witryny czy aplikacje, co kończyło się opłatami w tysiącach dolarów.

Problem piractwa nie jest jednak łatwy do pokonania. Właśnie dlatego Culpepper dodał ostatnio nowy sposób do swojego zestawu narzędzi antypirackich. Poprzez spółkę 42 Ventures zaczął rejestrować znaki towarowe związane z piractwem. Obecne zdobycie praw do portfolio znaków towarowych firma ta przejęła prawa do popularnych pirackich marek, jak np. YTS, Popcorn Time i Terrarium. Ponadto 42 Ventures zgłosiło jako własny znak towarowy z logo Showbox. Wszystkie te znaki towarowe są zarejestrowane pod tym samym opisem: "oprogramowanie komputerowe do pobrania do pobierania i przesyłania strumieniowego obrazów multimedialnych, filmów i dźwięku". Ten sam opis dotyczy również witryn i aplikacji pirackich.



Prawnicy zajmujący się zwalczaniem piractwa otwierają drzwi do nowych opcji egzekwowania prawa. To wydaje się być celem godnym zainteresowania. Okazuje się, że to zaczyna działać, bo kilka dni temu popularny Popcorn Time zawiesił swoje konto na Twitterze po zgłoszeniu znaku towarowego jako własny przez 42 Ventures. Przy okazji usunięto również Popcorn Time na Facebooku, prawdopodobnie w wyniku podobnej skargi, bo Facebook i Twitter musiały zareagować na prawnicze pisma.



Ostatecznym celem firmy 42 Ventures jest promowanie legalnego streamingu. Firma ta ceni swoją własność intelektualną i podejmie kroki w celu ochrony swoich praw i nadal będzie to robić w przyszłości. Co prawda, znaki towarowe zostały niedawno zarejestrowane przez 42 Ventures i tu wiąże się kwestia wcześniejszego użycia. Popcorn Time, Terrarium i YTS używają swoich marek od lat i technicznie mogą sprzeciwić się wszelkim działaniom egzekucyjnym, ale pytanie czy będą w stanie legalnie się bronić, będąc pirackim podmiotem.



42 Ventures ma własną legalną stronę internetową Popcorn Time pod adresem Popcorntime4u, która zawiera linki do treści z kanału YouTube Popcorned Planet.

Mając istotne znaki towarowe w ręku, amerykańskim prawnikom udało się zamknąć niektóre media społecznościowe związane z piractwem. Ponadto rozwiązał niektóre problemy za zamkniętymi drzwiami. Interesujące jest to, że sama firma nie jest oficjalnie prowadzona przez właściciela praw autorskich, ale jej celem jest zapobieganie piractwu.



To nie pierwszy przypadek zarejestrowania przez firmę zewnętrzną znaku towarowego Popcorn Time w celu egzekwowania prawa. Kilka lat temu dystrybutor filmów Dutch Filmworks opatentował logo Popcorn Time i słowne znaki towarowe. Niestety, nie zostały one aktywnie egzekwowane, czyli Popcorn Time nie został skutecznie zablokowany w Europie. Może czas na takie działania w Europie?