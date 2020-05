Redmi TV - soundbar za 115 złotych

Xiaomi zaprezentowało niewiarygodnie tani soundbar sprzedawany pod marką Redmi.

Zdjęcie Redmi TV Soundbar /materiały prasowe

Soundbar za 115 złotych? Właśnie taki produkt przygotował chiński producent Xiaomi. Urządzenie szerokie na 78 centymetrów i ważące 1,5 kg zostało wyposażone w dwa pełnozakresowe głośniki.

Do telewizora można go podłączyć zarówno w sposób przewodowy jak i bezprzewodowy. Producent przewidział także możliwość podwieszenia go na ścianie.

Redmi TV Soundbar dostępny jest tylko w czarnym kolorze, a jego wykonanie zapewne będzie odpowiadało cenie. Nie ma co zatem liczyć na materiały premium.

Premiera soundbara została przewidziana na 26 maja.