Firma Redmi przygotowuje swojego nowego laptopa, który będzie działał w oparciu o procesory Intela. Czego można spodziewać się po jego specyfikacji?

Zdjęcie RedmiBook z procesorem Ryzen /materiały prasowe

Redmi przygotowuje odświeżonego laptopa RedmiBook, który dostępny był już wcześniej - między innymi z procesorami od firmy AMD. Tym razem jednak submarka Xiaomi ma zamiar umieścić w swoim sprzęcie układ Intel Core i7 od amerykańskiego producenta. Oficjalna premiera odbędzie się już w środę, 8 lipca bieżącego roku. Procesor, który zostanie zaimplementowany do RedmiBook 16 to układ dziesiątej generacji, tak więc użytkownicy nie będą mieli na co narzekać.

Reklama

W kontekście reszty specyfikacji komputera RedmiBook możemy spodziewać się 8 lub 16 GB pamięci RAM oraz dysku SSD o pojemności 512 GB. Niestety nie wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt. Poprzednia generacja komputera została wyceniona na 3999 juanów, co daje nieco ponad 2 tysiące zł.