Redbox uruchamia darmową usługę SVOD z reklamami

Amerykańska firma specjalizująca się w wypożyczalniach filmów za pośrednictwem automatycznych kiosków, pracuje nad własnym serwisem streamingowym.

Dostępna na terenie Stanów Zjedzonych marka Redbox zyskała popularność za sprawą swych oryginalnych kiosków w których można wypożyczyć film. Bezpłatna usługa przesyłania strumieniowego ma być pierwszą próbą przetarcia rynku online przez firmę z Illinois.

Wspomniana usługa nosi nazwę Free Live TV i w obecnej, testowej wersji oferuje pakiet kanałów takich jak USA Today, TMZ, Now This i Filmrise. Oprócz nich usługa Redbox obejmuje również kanał Redbox Comedy i kilka innych dedykowanych kanałów Redbox. Oglądanie ich jest całkowicie darmowe, za sprawą wyświetlanych reklam. Użytkownik w pewnym sensie "opłaca" tym za korzystanie z serwisu. W przyszłości firma chce wprowadzić większy wybór bezpłatnych filmów do swojego katalogu.

Serwisy udostępniające darmowe materiały w zamian za wyświetlanie reklam staja się coraz popularniejszym rozwiązaniem w przypadku tego rodzaju usług. Spadek oglądalności tradycyjnej telewizji przyczynił się do sporego wzrostu popytu na reklamy w serwisach SVOD.