Razer Kraken Ultimate - zestaw słuchawkowy dla graczy

Firma Razer poinformowała o premierze Kraken Ultimate – gamingowego zestawu słuchawkowego z technologią THX Spatial Audio, która, w porównaniu z systemami 7.1, zapewnia dokładniejszy dźwięk pozycyjny.

Zdjęcie Razer Kraken Ultimate /materiały prasowe

Słuchawki wyposażono w specjalnie dostrojone przetworniki 50 mm, które generują bardziej naturalną krzywą dźwięku i tworzą realistyczny oraz wciągający pejzaż dźwiękowy, rejestrujący każdy szczegół. Dzięki temu użytkownicy mogą uchwycić wszystkie, nawet te najmniejsze, niuanse dźwiękowe i wykorzystać je na swoją korzyść. Mikrofon Kraken Ultimate z aktywną redukcją szumów pozwala na krystalicznie czystą komunikację zespołową.

Lepszy dźwięk dzięki THX Spatial Audio

Razer Kraken Ultimate używa technologii THX Spatial Audio - zaawansowanego systemu dźwięku pozycyjnego, który zapewnia najwyższą dokładność i lepszy dźwięk przestrzenny niż ten znany z rozwiązań typu 7.1. Dzięki dźwiękowi 360 stopni gracze mogą jeszcze mocniej zanurzyć się w rozgrywce i lepiej orientować się w otoczeniu - szybciej lokalizując skradających się wrogów, unikając świszczących kul i wykrywając pobliskie zagrożenia.

THX Spatial Audio optymalizuje dźwięk w każdej grze i zapewnia naturalne wrażenia audio, dostosowując wirtualne głośniki do rzeczywistej odległości i lokalizacji źródła dźwięku w grze. Zmniejsza to wysiłek wykonywany przez mózg i uszy, ponieważ użytkownicy słuchawek są w stanie instynktownie ocenić, skąd pochodzi każdy dźwięk. Pozwala im to pozostać skupionym dłużej, a tym samym uzyskać dodatkową przewagę nad wrogami.

Profesjonalny mikrofon z aktywną redukcją szumów

Czat drużynowy to niezbędny element każdej gry wieloosobowej, a dzięki nowemu mikrofonowi z aktywną eliminacją szumu, certyfikowanemu przez Discord, gracze mogą być pewni, że ich komunikacja zespołowa będzie zawsze niezakłócona, nawet podczas najbardziej zatłoczonych turniejów. Moc turniejowych zestawów słuchawkowych leży w ich możliwościach wyraźnego rozmawiania i momentalnego rozpoznawania najsubtelniejszych sygnałów dźwiękowych. Technologia aktywnej redukcji szumów w mikrofonie Kraken Ultimate wykrywa i niweluje hałas tła podczas rozmów z partnerami z zespołu. Dzięki temu twój głos jest jeszcze wyraźniejszy.

Lekki, wytrzymały, a jednocześnie chłodny

Kraken Ultimate mają aluminiową i stalową konstrukcję z poduszkami słuchawek wypełnionymi chłodzącym żelem, w celu zapewnienia lekkości, trwałości i komfortu użytkowania. Ich pałąk, równie elastyczny, jak i wytrzymały, pod wyjątkowo miękkim wyścieleniem skrywa aluminiową ramę, aby sprostać trudom transportu i długich sesji gier. Nauszniki z żelem chłodzącym pomagają ograniczyć zbieranie się ciepła, a także zawierają ukryte kanały na zauszniki okularów.

Cena:

Razer Kraken Ultimate: €149.99