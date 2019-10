Razer Hammerhead True Wireless - bezprzewodowe słuchawki douszne

Firma Razer poinformowała o premierze słuchawek dousznych Hammerhead True Wireless, korzystających ze standardu Bluetooth 5.0, który zapewnia wyjątkowo niskie opóźnienia, wysoką jakość dźwięku i dłuższą żywotność baterii.

Zdjęcie Razer Hammerhead True Wireless /materiały prasowe

Bezprzewodowe słuchawki douszne Razer Hammerhead True Wireless zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu immersyjnego dźwięku w grach, filmach i muzyce, ale bez irytujących opóźnień, zacinania się i desynchronizacji, które często nękają inne urządzenia Bluetooth. Korzystając ze zoptymalizowanego połączenia Bluetooth 5.0 o bardzo niskim opóźnieniu, Hammerhead True Wireless dostarczają wyraźny i czysty dźwięk, w trybie Gaming Mode zmniejszającym opóźnienia do zaledwie 60 ms.

13 milimetrowe przetworniki z pasmem przenoszenia 20-20 kHz zapewniają szeroką przestrzeń dźwiękową z mocnym basem, aby wydobyć maksimum wrażeń z muzyki, filmów i gier. Po włączeniu trybu Game Mode, który charakteryzuje się bardzo niskim opóźnieniem, dźwięk i wideo użytkowników będą zawsze idealnie zsynchronizowane dla całkowicie wciągających doświadczeń.

Pełen komfort, pełna kontrola

Słuchawki douszne Hammerhead True Wireless mogą działać do 3 godzin. Dołączone etui z akumulatorem pozwala na maksymalnie 4 naładowania słuchawek. Łącznie daje to czas działania do 15 godzin. Ładowany za pomocą złącza USB-C futerał idealny nadaje się do przechowywania Hammerhead True Wireless oraz automatycznie ładuje słuchawki, gdy nie są używane.

Cena: €119.99 MSRP.