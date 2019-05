Razer Hammerhead Duo – słuchawki z technologią Dual Driver

Firma Razer ogłosiła Hammerhead Duo, douszne słuchawki z dwoma przetwornikami, zapewniającymi wysokiej jakości dźwięk dla każdej formy mobilnej rozrywki – muzyki, filmów i gier.

Zdjęcie Razer Hammerhead Duo /materiały prasowe

Nazwa słuchawek - Hammerhead Duo, pochodzi od dwóch specjalnie dostrojonych głośników umieszczonych w każdej słuchawce. Technologia Dual Driver to dwa przetworniki, uzupełniające się harmonijnie tak, aby zapewnić idealnie zrównoważony dźwięk - od głębokiego basu generowanego przez Dynamic Driver, po klarowne szczegóły o wysokiej częstotliwości wydobywane przez Balanced Armature Driver.

W porównaniu ze słuchawkami wyposażonymi tylko w jeden głośnik, podwójne przetworniki pozwalają na bardziej efektywną separację dźwięku i dają wyraźniejszy oraz głośniejszy dźwięk, wolny od zniekształceń.

Razer Hammerhead Duo stworzono z myślą o codziennych dojazdach do pracy lub szkoły oraz długich podróżach. Dlatego słuchawki są małe i lekkie, choć mają aluminiową ramę i kabel w oplocie - wszystko po to, aby były wygodne, trwałe i łatwe w użytkowaniu. Do słuchawek dołączono trzy silikonowe nakładki, które zapewniają wygodę i optymalne dopasowanie do wnętrza uszu, skutecznie redukujące niepożądany hałas z zewnątrz. Analogowe gniazdo 3,5 mm pozwala na współpracę Hammerhead Duo ze smartfonami, komputerami PC i Mac, konsolami oraz innymi urządzeniami.

Razer Hammerhead Duo będzie dostępne w dwóch wersjach: Razer Hammerhead Duo, z pilotem na kablu, kontrolującym poziom głośności, funkcję odtwarzania/pauzy oraz mikrofon, a także Razer Hammerhead Duo - Compatible with Nintendo Switch. Ten drugi model zbudowano specjalnie z myślą o użytkownikach Nintendo Switch. Posiada on wbudowany mikrofon z przyciskiem szybkiego wyciszenia, który pozwala na wygodną komunikację w grach, srebrne logo Razer na każdej słuchawce oraz futerał.