Razer Basilisk Ultimate i Basilisk X HyperSpeed

Marka Razer ogłosiła premierę dwóch nowych myszek bezprzewodowych, przygotowanych specjalnie pod kątem wymagających graczy.

Zdjęcie Razer Basilisk Ultimate /materiały prasowe

Razer Basilisk Ultimate jest wyposażona w ten sam sensor optyczny Focus+ 20K DPI co Viper Ultimate. Oprócz czujnika o najlepszej dostępnej obecnie specyfikacji, myszka oferuje także nowe inteligentne funkcje, takie jak Smart Tracking, Asymmetric Cut-Off oraz Motion Sync dla jeszcze większej dokładności śledzenia.

Reklama

Mysz korzysta z przełączników Optical Mouse Switches. Nie wymagają one kontaktu fizycznego do przekazywania sygnałów elektrycznych do komputera, co eliminuje konieczność wprowadzania dodatkowych opóźnień sygnału. Te niezwykle szybkie i wytrzymałe przełączniki wytrzymają wszelkie obciążenia podczas rywalizacji, zapewniając precyzję i wysoką responsywność wymagane przez graczy.

Razer Basilisk Ultimate daje również dostęp do maksymalnie pięciu wbudowanych profili pamięci, dzięki czemu użytkownicy mogą natychmiast skorzystać ze swoich ustawień osobistych, bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Dzięki udoskonalonej efektywności energetycznej mysz może pracować z maksymalną wydajnością nawet przez 100 godzin. Podobnie jak w przypadku Razer Viper, Basilisk Ultimate otrzymał ulepszone teflonowe ślizgacze o gładszej powierzchni, aby ułatwić użytkownikom wykonywanie szybkich ruchów.

Zdjęcie Razer Basilisk Ultimate / materiały prasowe

Myszka jest dostępna razem ze stacją dokującą Razer Mouse Dock, która może pokazywać aktualny poziom naładowania baterii. Gracze mogą również używać myszki w trybie przewodowym dzięki dołączonemu kablowi Razer Speedflex. Wystarczy podłączyć go do wejścia USB-A stacji dokującej myszy.

Spersonalizowane podświetlenie i kontrola

Ergonomiczny Basilisk Ultimate został wyposażony w 11 programowalnych przycisków, w tym znane wielofunkcyjne sprzęgiełko dla pełniejszej kontroli. Dzięki niemu użytkownicy mogą szybko i łatwo przełączać się między funkcjami lub ustawieniami gry. Myszka ma 14 stref podświetlenia Chroma RGB, a każdą diodę LED można indywidualnie zaprogramować w Chroma Studio. Gracze mogą również dostosować opór kręcenia kółkiem do własnych preferencji za pomocą pokrętła pod myszą.

Cena i dostępność

Razer Basilisk Ultimate & Razer Mouse Dock: €189.99

Razer Basilisk Ultimate: €169.99

Razer Mouse Dock: €59.99

Zdjęcie Razer Basilisk X Hyperspeed / materiały prasowe

Razer Basilisk X Hyperspeed została wyposażona w technologię HyperSpeed Wireless dla najszybszej wydajności bezprzewodowej oraz w czujnik optyczny 5G 16 000 DPI, znany z DeathAdder Elite. Basilisk X HyperSpeed może pracować w trybie bezprzewodowym za pośrednictwem Razer HyperSpeed Wireless lub łączności Bluetooth. Gracze mogą korzystać z Bluetooth, jeśli chcą wydłużyć czas pracy baterii aż do 450 godzin. Jest to najwyższy poziom spośród wszystkich bezprzewodowych myszy do gier na rynku. Wraz z 6 programowalnymi przyciskami i wbudowaną pamięcią DPI użytkownicy mogą używać swoich zapisanych ustawień w dowolnym miejscu bez konieczności korzystania z oprogramowania. Basilisk X HyperSpeed jest również wyposażony w mechaniczne przełączniki myszy Razer o trwałości do 50 milionów kliknięć.

Cena i dostępność

Razer Basilisk X Hyperspeed: €69.99