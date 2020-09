Ransomware uderza w jedną z największych sieci szpitalnych w USA

Jak informuje serwis NBC News - wysoce skoordynowany atak ransomware został przeprowadzony przeciwko jednego z największych dostawców usług medycznych w USA.

Zdjęcie Ransomware to realne zagrożenie dla szpitali /123RF/PICSEL

W ten weekend, szpitale w USA obsługiwane przez Universal Health Services zaczęły zauważać problemy ze swoimi systemami informatycznymi, a niektórzy pracownicy zgłaszali, że nie mają dostępu do swoich komputerów. Wczoraj firma wydała oficjalne oświadczenie, wskazując na problemy w zakresie bezpieczeństwa IT.

Reklama

Jak się okazało, firma została zaatakowana przez wysoce skoordynowany atak ransomware, przez co utraciła dostęp do danych pracowników oraz pacjentów. NBC News donosi, że niektóre szpitale UHS musiały powrócić do spisywania informacji o pacjentach, przy pomocy długopisów i kartek papierów. Sieć informatyczna wraz z bazą danych pacjentów, została całkowicie zablokowana. Na Reddicie i Twitterze są również doniesienia o placówkach UHS przekierowujących karetki do innych pobliskich szpitali.

To szalenie ważna informacja, zważywszy, ze UHS ma pod swoją opieką około 3,5 miliona pacjentów każdego roku.

Atak tego rodzaju na placówkę medyczną to nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. Niedawno w niemieckim Düsseldorfie, Szpital Uniwersytecki wysłał pacjenta do szpitala oddalonego o 30 kilometrów, po tym, jak hakerzy włamali się do jego systemów. Chory nie przeżył tak długiej trasy.