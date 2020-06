Rakuten TV - internetowa wypożyczalnia filmów

Serwisy VoD zyskują na popularności. Wśród kilku platform, coraz częściej pojawia się wypożyczalnia o nazwie Rakuten TV, jej logo znajdziemy nawet na koszulkach zawodników klubu FC Barcelona. Co to jest Rakuten TV? Ile kosztuje Rakuten TV? Jakie filmy można na nim obejrzeć?

Zdjęcie Rakuten TV /INTERIA.PL

Rakuten TV - internetowy serwis VOD z filmami i serialami zadebiutował w Polsce w ubiegłym roku. Jego właścicielem jest japońska firma technologiczna handlująca sprzętem elektronicznym. Początkowo dostępna jedynie w angielskiej wersji platforma, z czasem rozrastała się o kolejne pozycje przetłumaczone na nasz język. Ich oglądanie jest możliwe na niemal każdym urządzeniu obsługującym format wideo, w tym na Smart TV, komputerach, urządzeniach mobilnych oraz konsolach do gier.

Serwis posiada całkiem sporą bazę materiałów, wliczając w to filmy fabularne, dokumenty, animacje i seriale. Wśród nich znaleźć można zarówno klasyki z samego początku kinematografii jak i najnowsze blockbustery. Niektóre z nowszych materiałów dostępne są także w jakości UHD, w HDR10 i Dolby Digital 5.1.

Zdjęcie Rakuten TV / INTERIA.PL

Największą różnicą w stosunku do Netfliksa jest system subskrypcji. Rakuten TV, zamiast standardowych modeli abonamentowych, umożliwia kupienie lub wypożyczenie konkretnego filmu na określony czas. Nowe filmy, które niedawno miały kinowe premiery to najczęściej koszt rzędu 15 zł. Trochę starsze, ale wciąż popularne produkcje wahają się od 8, do 10 zł. Klasyki kina, najczęściej bez możliwości obsługi jakości UHD zaczynają się najczęściej od 6,99 zł.

Rakuten TV Free - damowa wersja serwisu



Serwis posiada jeszcze jedną, interesującą opcję. Mowa o Rakuten TV Free - całkowicie darmowej platformie streamingowej bazującej na wyświetlaniu reklam. Jak można się łatwo domyślić, oferuje ona dostęp do mocno ograniczonej biblioteki portalu, za darmo, wymuszając jednak oglądanie reklam. Na obecną chwilę użytkownicy tej opcji mogą obejrzeć jedynie kilka filmów dokumentalnych oraz sporo produkcji opowiadających o zawodnikach drużyny FC Barcelona, której Rakuten - jak wspomnieliśmy - jest oficjalnym sponsorem. W przyszłości mają pojawić się także filmy.

Zdjęcie Rakuten TV Free / INTERIA.PL

TV Free działa obecnie w wersji Beta i jest dostępny na urządzeniach Smart TV, w tym niektórych telewizorach Samsung, LG, Philips oraz Hisense.