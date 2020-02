Quibi - czym będzie kolejny serwis wideo na rynku?

W 2020 roku do startu przygotowuje się kolejny serwis wideo - jego nazwa to Quibi i powstaje on przede wszystkim z myślą o użytkownikach smartfonów. Ale to dopiero początek różnic w stosunku do Netflika i innych konkurentów.

Podczas Super Bowl wyemitowano 30-sekundową reklamę Quibi. Po jej projekcji wiele osób zaczęło pytać: co to w ogóle jest? Twórcy usługi streamingowej zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie za pomocą kolejnych, krótkich reklam, które tym razem zostały pokazane podczas gali rozdania Oscarów.

Quibi promowane jest za pomocą pięciu reklam. Każda z nich jest osadzona w potencjalnie dziwnej sytuacji. Asteroida leci w kierunku ziemi, kowboj przywiązany do torów kolejowych, zombie... Koncepcja każdej reklamy sprowadza się do tego, iż obejrzenie jednego odcinka Quibi zajmuje bardzo mało czasu.

Quibi zostało stworzone przez Jeffrey’a Katzenberga i byłą dyrektor generalną firmy HP - Meg Whitman. To najnowsza propozycja mająca idealnie wpisać się w trwającą wojnę serwisów streamingowych. W przeciwieństwie do platform takich, jak HBO Max, Quibi nie chce konkurować ani z Netflixem ani tym bardziej z Disneyem. Zamiast tego, twórcy chcą zaprezentować alternatywę dla serwisów społecznościowych takich, jak TikTok, YouTube czy Instagram. Cel? Prezentacja krótkich materiałów, które można obejrzeć praktycznie w każdym momencie.

Wiele materiałów, które trafi na Quibi pochodzi z najlepszych studiów w Holywood. Szacunkowo, minuta materiału znajdującego się na platformie może kosztować nawet do 125 tysięcy dolarów. Budżet odcinka lub filmu będzie więc taki sam, jak w przypadku chociażby Gry o Tron.

Jak przekonać wszystkich do subskrypcji i oglądania krótkich treści?

Quibi zostało wycenione na równowartość 4,99 dolara za miesiąc z reklamami oraz 7,99 dolara miesięcznie bez reklam. To więcej niż Disney+ i Apple TV Plus, które mogą pochwalić się nie tylko ekskluzywnymi produkcjami, ale również wysoką jakością.

Quibi oficjalnie wystartuje 6 kwietnia bieżącego roku. Czy odniesie sukces? Tego niestety jeszcze nie wiadomo.