Qualcomm zaprezentował procesory Snapdragon 8c oraz 7C. Układy przeznaczone są do komputerów przenośnych z serii Always Connected PC.

Zdjęcie Qualcomm prezentuje nowe procesory /materiały prasowe

Nowe procesory Qualcomma zostały domyślnie stworzone dla komputerów Always Connected PC - opierają one swoje działanie na modemach pozwalających połączyć się z sieciami komórkowymi 4G. Qualcomm Snapdragon 8c jest bezpośrednim następcą układu Snapdragon 850 i zapewnia 30-procentowy skok wydajności. Snapdragon 7c to z kolei słabszy układ korzystający z rdzeni Kryo 468 oraz układu graficznego Adreno 618.

Reklama

Nowe procesory trafią do komputerów na przestrzeni 2020 roku.