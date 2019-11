Huawei zaprezentował trzy nowe modele routerów: Q2 Pro, WS318n i Wi-Fi WS5200 V2. Oferują one kilka poziomów zabezpieczeń, aby w jak najlepszy sposób chronić korzystających z sieci. Routery będą dostępne w sprzedaży od 19 listopada.

Zdjęcie Huawei Wi-Fi Q2 Pro /materiały prasowe

Router Huawei Wi-Fi Q2 Pro został wyposażony w 3 porty GE (Gigabit Ethernet): jeden dedykowany do obsługi sieci WAN, a dwa do sieci LAN - co zapewnia możliwość obsługi szerokopasmowego internetu. Prędkość transmisji danych wynosi do 1200 Mbps. Dodatkowo ma on sterownik PLC, który współpracuje z systemem "mesh". Dzięki temu użytkownik sieci może cieszyć się zasięgiem, niezależnie od wielkości czy kształtu domu oraz odległości między routerem a urządzeniami do niego podłączonymi.

Huawei Wi-Fi Q2 Pro oferuje także technologię MU-MIMO, która umożliwia wielu urządzeniom jednoczesną transmisję wielu strumieni danych. Dzięki temu kilku użytkowników może równolegle korzystać z internetu ciesząc się niemal identyczną jakością i wydajnością sieci.

Huawei opracował uproszczony sposób instalacji routera Wi-Fi Q2 Pro. Wszystkie dodatkowe satelity można podłączyć w trybie plug-and-play, który automatycznie synchronizuje nazwy użytkownika i hasła.

Sieć Wi-Fi chronią specjalne algorytmy, które uniemożliwiają połączenie się z zewnątrz. Sygnał Wi-Fi jest szyfrowany oraz zabezpieczony hasłem. Co więcej, router Huawei może być zarządzany przez aplikację Huawei Smart Home. Zainstalowana na smartfonie lub tablecie umożliwia m.in. kontrolę rodzicielską, ochronę sieciową, tworzenie kont dla gości, a także samodzielne zarządzanie ruchem w sieci.

Router Huawei Wi-Fi Q2 Pro będzie dostępny od 19 listopada w rekomendowanej cenie detalicznej 999 zł.

Bezprzewodowy router Huawei Wi-Fi WS5200 V2

Zdjęcie Huawei Wi-Fi WS5200 V2 / materiały prasowe

Router Huawei Wi-Fi WS5200 V2 komponuje się z otoczeniem, w którym umieści go użytkownik. Cztery składane anteny sprawiają, że urządzenie zyskuje także kompaktowy charakter i może się zmieścić w ograniczonej przestrzeni.

Urządzenie zostało wyposażone w dwurdzeniowy procesor Huawei Gigahome 800 MHz oraz pamięć RAM o pojemności 128 MB. Sprzęt obsługuje pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz i w zależności od lokalizacji urządzenia łączy je z najszybszą dostępną częstotliwością. W porównaniu do poprzedniej generacji routerów o częstotliwości 5 GHz i 2,4 GHz, wydajność routera Huawei wzrosła odpowiednio o 25% i 60%. Dzięki czterem wydajnym antenom routera sygnał nie będzie tracić na jakości, mimo naturalnych barier - twierdzi producent.

Router Huawei Wi-Fi WS5200 V2 wyposażony został w pełne porty GE (Gigabit Ethernet) - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 100+ Mbs. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone w specjalne algorytmy, dzięki którym router może automatycznie optymalizować swoje działanie w zależności od zmiany lokalizacji i intensywności wykorzystywania urządzeń.

Router oferuje kilka poziomów zabezpieczeń: zabezpieczenie sieci przed nieupoważnionymi osobami, szybkie wylogowanie nieuprawnionego użytkownika, szyfrowanie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK, a także konto Wi-Fi dla gości, aby chronić prywatne ustawienia przed wyciekiem danych

Za pomocą smartfona lub tabletu można zarządzać transmisją danych na wybranych urządzeniach, tworzyć konta Wi-Fi dla gości, a także jednym przyciskiem uruchamiać diagnostykę sieci.

Router Huawei Wi-Fi WS5200 V2 będzie dostępny od 19 listopada w rekomendowanej cenie detalicznej 189 zł.

Huawei WS318n

Zdjęcie Huawei WS318n / materiały prasowe

Router Huawei WS318n wykorzystuje innowacyjny algorytm LDPC, który zapewnia jakości sygnał także po przejściu przez ściany wewnątrz pomieszczenia. Dwie zewnętrzne anteny 5dBi maksymalizują zasięg lokalnej sieci Wi-Fi, a automatyczne przełączanie kanałów Wi-Fi umożliwia utrzymanie wysokiej prędkości transmisji danych. Dzięki temu router zapewnia optymalizację lokalnej sieci - powstaje mniej zakłóceń, a opóźnienia są mniejsze, podaje Huawei.

Opisywany sprzęt oferuje kilka poziomów zabezpieczeń: zabezpieczenie sieci przed nieupoważnionymi osobami, szybkie wylogowanie nieuprawnionego użytkownika, szyfrowanie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK, a także konto Wi-Fi dla gości, aby chronić prywatne ustawienia przed wyciekiem danych.

Router Huawei WS318n będzie dostępny od 19 listopada w rekomendowanej cenie detalicznej 79 zł.