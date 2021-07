Przyszłość dla miasta? Minisamochody zasilane energią słoneczną

SQUAD Solar City Car to mały, zaledwie dwumiejscowy pojazd, zbudowany specjalnie pod kątem jak najlepszego wykorzystania energii słonecznej. Rozwiązanie to ma zmienić podejście do miejskiej komunikacji, ograniczając wciąż rosnącą emisję spalin.

Niewielki samochód ładuje się automatycznie w świetle słonecznym i ma możliwość wymiany akumulatorów, jeśli ich poziom spadnie do alarmująco-niskiego poziomu. W pełni naładowane baterie zapewniają zasięg 100 km i umożliwiają podróż z prędkością maksymalną 45 km/h.

Cała konstrukcja bazuje na aluminiowej ramie i klatce bezpieczeństwa, która ma zapewnić bezpieczną podróż. Dzięki swym rozmiarom, pojazd ułatwia poruszanie się po miastach i umożliwia łatwe parkowanie. Jak zapewnia holenderska firma - na jednym miejscu parkingowym, zmieszczą się nawet 3 pojazdy SQUAD.

Zdjęcie Squad Mobility / materiały prasowe

Podczas jazdy kierowcę wspomagają wszechobecne czujniki, informujące o ciśnieniu w oponach i stanie akumulatora. W przypadku samochodów wyprodukowanych w ramach usługi car-sharingu, będzie możliwość zamontowania funkcji zdalnego sterowania. Ma ona ułatwić operatorom zdalne przemieszczanie pojazdów.

Samochód na energię słoneczną SQUAD ma zadebiutować już w 2022 roku. Firma ma nadzieję, że pojazd szybko przyjmie się na światowych drogach.