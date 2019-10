Strona produktowa w sklepie Newegg zdradziła, iż NVIDIA przygotowuje się do premiery przystawki NVIDIA Shield TV. Całe akcesorium ma działać pod kontrolą systemu Android.

Zdjęcie NVIDIA Shield TV /materiały prasowe

Nazwa opublikowanego na Newegg akcesorium, to po prostu NVIDIA Shield TV - nie można mylić go z przystawką do telewizora, która pojawiła się pierwotnie w 2015 roku.

Dodatek do telewizorów z Android TV na pokładzie zawiera w sobie pełnowymiarowy port Gigabit Ethernet, a także wyjście HDMI które pozwala strumieniować treści 4K HDR wraz z Dolby Vision. Sprzęt posiada także 8 GB pamięci i można do niego podłączyć kabel USB typu C. Za wydajność w tym przypadku odpowiada procesor Tegra X1.

Zdjęcie NVIDIA Shield TV / materiały prasowe

Za NVIDIA Shield TV trzeba będzie zapłacić około 150 dolarów.