Przy pomocy Uber Eats można zamówić jedzenie ze stacji bp

Rusza pilotażowy etap, w ramach którego w Krakowie można zamówić szereg artykułów z oferty gastronomicznej Wild Bean Café za pomocą aplikacji Uber Eats. Wkrótce ta oferta zostanie rozszerzona o inne artykuły spożywcze i towary ze sklepów na stacjach bp. To pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku, a bp to pierwsza firma paliwowa w Polsce, która wprowadza domowe dostawy sklepowe i gastronomiczne.

Aby zamówić dostawę produktów z Wild Bean Café, użytkownicy będą musieli pobrać aplikację Uber Eats lub skorzystać ze strony internetowej Uber Eats i złożyć zamówienie w jednej ze stacji wymienionych na liście. Nie obowiązuje minimalna wartość koszyka, a opłata za dostawę wynosi od 5,99 do 9,99, w zależności od odległości. Proces dostawy można łatwo prześledzić od początku do końca i trwa on około 30 minut.

- W związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, podjęliśmy intensywne działania by pomóc społecznościom oraz branżom, w których działa Uber na całym świecie - komentuje partnerstwo Charity Safford, dyrektor generalna Uber Eats na Europę Północną i Środkowo-Wschodnią:

Firma bp twierdzi, że działa według bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, a ponadto obecnie wdrożonych zostało szereg dodatkowych procedur w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła w swoim biznesie gastronomicznym reguły HACCP, czyli standardy bezpieczeństwa stosowane na statkach kosmicznych.

- Wdrożenie będzie przebiegać w kilku etapach, a naszym celem jest realizowanie dostaw ze stacji bp w całej Polsce, z ofertą gastronomiczną i sklepową - powiedziała Barbara Wiążewska, dyrektor generalna działu retail firmy bp w Polsce.

Uber Eats wdrożyło szereg inicjatyw m.in.: bezkontaktowe dostawy, w których zamówienia zostawiane są pod drzwiami lub zgodnie z instrukcją użytkownika, zwrot kosztów za środki ochrony osobistej dla kurierów (np. płyny dezynfekujące, rękawiczki lub maski) oraz przekazywanie wyczerpujących informacji i porad dotyczących zaleceń sanitarnych wszystkim użytkownikom platformy. Uber ściśle współpracuje z organami zdrowia publicznego, przekazując użytkownikom aplikacji regularnie wytyczne na temat zasad bezpieczeństwa oraz działań w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa.