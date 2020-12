Przeznaczenie zapisane w genach

To geny decydują o naszym kolorze włosów, inteligencji czy nietolerancjach pokarmowych. Te same geny mogą zaważyć o naszym życiu lub śmierci podczas zachorowania na COVID-19. Co obecnie można "wyczytać" z genów? Czy można przewidzieć, na co zachorujemy i czy dana choroba będzie dla nas groźna?

Odkąd ludzki genom został całkowicie zsekwencjonowany w 2003 r., branża testów genetycznych eksplodowała do wielomiliardowych rozmiarów. Dzięki komercyjnym testom genetycznym, dzisiaj przebadać może się każdy. Badanie genów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek - ale co tak naprawdę można z nich wyczytać?

- Coraz więcej krajów w Europie finansuje bardzo szeroko prowadzone badania genomowe dla swoich obywateli. Robią to, ponieważ wiedzą, że przyszłość medycyny leży w podejściu spersonalizowanym, czyli dedykowanych rozwiązaniach terapeutycznych, szytych na miarę potrzeb indywidualnego pacjenta - potrzeb zdefiniowanych w dużej mierze w oparciu o geny. Dzisiaj w centrum uwagi znajdują się spersonalizowane terapie onkologiczne, pomagające określonym pacjentom w skuteczniejszej walce z nowotworem, ale już teraz widać, że również leczenie innych chorób, z którymi mamy poważne problemy, może być skuteczniejsze, gdy pacjent otrzyma lek najskuteczniejszy dla niego, wybrany na podstawie m.in jego profilu genetycznego - powiedział dr hab. Mirosław Kwaśniewski, genetyk, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, założyciel Imagene.me - firmy zajmującej się sekwencjonowaniem genów, o której można przeczytać w dalszej części artykułu.

Człowiek sterowany przez niewidzialną nić

Nasze geny stanowią zestaw instrukcji dla prawidłowego funkcjonowania narządów, tkanek i pojedynczych komórek. W genomie człowieka wyróżniamy ok. 22 000 genów - wszyscy mamy te same. Jak to się zatem dzieje, że każdy z nas jest inny? Odpowiadają za to pewne drobne szczegóły w sekwencji (zapisie kodowanej treści) genów - to tzw. warianty genetyczne. W idealnym świecie, wszystkie geny człowieka przenoszą prawidłową informację, dzięki czemu organizm funkcjonuje prawidłowo. Niestety, nie żyjemy w idealnym świecie. Z powodu dużej liczby genów i dużej przestrzeni, którą zajmują (ok. 45 mln nukleotydów przestrzeni kodującej w DNA), często dochodzi do zmian w sekwencjach genów, co oznacza pewne odstępstwa od prawidłowości.

Zdjęcie Nasze DNA zawiera 22 000 genów / 123RF/PICSEL

W sekwencji genów może dojść do zmian zwanych mutacjami. Są to spontaniczne lub indukowane przez czynniki środowiskowe modyfikacje materiału genetycznego, które zachodzą w sposób losowy - jak rzut kostką. Mogą one być przyczyną licznych chorób (nie tylko genetycznych), powodować wady rozwojowe, wpływać na większą podatność na występowanie nowotworów, ciężkich chorób metabolicznych, etc. Częstotliwość takich zmian w populacji nie jest jednak wysoka.

Częste różnice w sekwencjach genów, występujące między ludźmi, określane są jako polimorfizmy. Mogą one (choć nie muszą) wpływać na funkcjonowanie organizmu - np. zmniejszać lub zwiększać aktywność pewnych białek, a tym samym wpływać na konkretne procesy (np. starzenie skóry). Jeżeli występowanie określonych wariantów istotnie wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia cechy - w tym np. choroby - mówimy o predyspozycjach genetycznych do wystąpienia cechy.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Predyspozycje genetyczne nie oznaczają bynajmniej diagnozy. Wcale nie muszą one decydować o tym, czy dana cecha (choroba) pojawi się w ciągu życia, czy też nie. Jej wystąpienie zależy od wielu innych czynników, m.in. stylu życia, diety, aktywności fizycznej, nałogów czy środowiska, w którym żyjemy.

- Zrozumienie tego jest chyba największym wyzwaniem związanym ze zrozumieniem genetyki w społeczeństwie. Testy genetyczne, tak jak i szereg innych badań stricte diagnostycznych, mówią tylko o podwyższonym ryzyku wystąpienia jakiegoś zjawiska. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku badań tzw. markerów nowotworowych, gdzie dodatni wynik wcale nie musi świadczyć o toczącej się chorobie nowotworowej. Jednak - w zależności od testu, jego czułości i specyficzności - może wskazywać potencjalne ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. To kwestia wiedzy o tym, co może, ale nie musi nas spotkać - wyjaśnił dr hab. Mirosław Kwaśniewski.

Zdjęcie Wizualizacja testu genetycznego / 123RF/PICSEL

Jako przykład mogą posłużyć warianty w genach GPX2 i FMO3, które zwiększają ryzyko wystąpienia raka płuc u palaczy. Poprzez odpowiednie działania, czyli unikanie dymu tytoniowego, możemy ograniczyć ryzyko pojawienia się określonych niekorzystnych cech niemal do zera. Mówiąc inaczej, osoby niepalące, które nie przebywają w towarzystwie nałogowych palaczy, pomimo wariantów w genach GPX2 i FM03, mają mniejsze ryzyko zachorowania na ten nowotwór niż osoby palące.

Na czym polega badanie genetyczne?

Testy genetyczne najczęściej kojarzą się z badaniami potwierdzającymi ojcostwo lub przeprowadzanymi u kobiet w ciąży, u których występuje ryzyko wystąpienia wady wrodzonej dziecka. Dzięki postępom w genetyce, które dokonały się w ostatnich latach, konsumenckie testy genetyczne są dostępne praktycznie dla każdego. Dają one możliwość wskazania predyspozycji do wystąpienia pewnych chorób, przypadłości lub po prostu cech.

Podczas badania materiał genetyczny (DNA) wyizolowany z komórek osoby badanej, poddawany jest szeregowi złożonych procesów. Próbką wykorzystywaną w konsumenckich testach genetycznych jest ślina, ale równie dobrze może to być każda inna substancja zawierająca materiał genetyczny, czyli fragment tkanki lub nabłonek policzków pobierany poprzez wymaz z jamy ustnej.

Zdjęcie Konsumenckie testy genetyczne pozwalają na wykrycie predyspozycji do różnych chorób / 123RF/PICSEL

Co dokładnie dzieje się z pobraną próbką? Najpierw z komórek zawieszonych w ślinie, pozyskiwany jest materiał badawczy w postaci czystego DNA. Później następuje sekwencjonowanie, czyli ustalenie kolejności występowania par nukleotydów w sekwencjach wszystkich 22 000 genów. Gdy jest ona już znana, naukowcy "czytają" z niej jak z obszernej encyklopedii. Sekwencja jest porównywana ze znanymi sekwencjami (z baz danych i badań naukowych), które są dostarczają informacji o konkretnych cechach.

- Technologie sekwencjonowania DNA uległy zrewolucjonizowaniu kilka lat temu. Dziś mówimy o tzw. metodach Next Generation Sequencing (NGS), dzięki którym analizowanie genomu jest nieporównywalnie szybsze i tańsze niż jeszcze kilka lat temu. To spowodowało, że cały świat naukowy ma szansę, aby sekwencjonować geny i genomy ludzi na dużą skalę. Obserwujemy olbrzymi postęp w identyfikacji nowej wiedzy i wniosków dotyczących roli genów oraz ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Ta nowa wiedza dociera do nas ciągle i stały postęp jest bardzo widoczny. W konsekwencji, dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi tej branży możemy dzisiaj zaoferować badania niedostępne dla szerokiego grona jeszcze kilka lat temu - wyjaśnił dr hab. Mirosław Kwaśniewski.

Warto wspomnieć, że Human Genome Project, czyli projektu poznania genomu ludzkiego w latach 1990-2003 pochłonął aż 3 mld dol. Współczesne testy genetyczne są znacznie tańsze - w przypadku sekwencjonowania całego genomu to koszt rzędu kilku tysięcy zł. Różnica jest więc kolosalna.

W związku z tym, że materiał genetyczny w naszych komórkach jest generalnie niezmienny od urodzenia aż do śmierci, przeprowadzając badanie i analizę wszystkich naszych genów jeden raz, uzyskujemy informację o swoich predyspozycjach na całe życie. To bezcenna wskazówka, która w wielu przypadkach wręcz może ocalić przed śmiercią.

Test genetyczny na ekranie smartfona

Specjaliści z polskiej firmy doszli do wniosku, że każdy powinien móc korzystać z wiedzy o predyspozycjach zapisanych w DNA. Stworzyli usługę Asystenta Zdrowia i Życia. To pierwsze na świecie rozwiązanie, które łączy wyniki pełnego badania DNA, przedstawione w aplikacji mobilnej, z systemem wymiany informacji, wskazówek i zaleceń podpowiadających, na co zwrócić uwagę, by skutecznie zadbać o swoje zdrowie. Dzięki temu, użytkownik nie dostaje wydruku z "dziwnymi" informacjami, a na ekranie smartfona wyświetla mu się, które geny wymagają uwagi.

Zdjęcie Polimorfizmy to zmiany w sekwencjach genomu, które występują powszechnie w populacji / 123RF/PICSEL

W aplikacji użytkownik otrzymuje wyniki badania wszystkich 22 000 genów, a wraz z nimi także zalecenia i porady. Wynikają one z analizy jego wariantów genetycznych oraz danych o sobie, które wprowadził do aplikacji, jak np. informacje o stylu życia, diecie, aktywności fizycznej czy przebytych chorobach. System "uczy się" użytkownika, jest na bieżąco uzupełniany o najnowsze odkrycia naukowe. To oznacza, że jeśli odkryte zostaną nowe powiązania między konkretną chorobą, lub szerzej - cechą - a genami, raport klienta w aplikacji zostanie natychmiast zaktualizowany.

- W Imagene.me stosujemy najnowsze technologie badania DNA do analizy wszystkich genów w genomie użytkownika. To powoduje, że badamy bardzo dokładnie cały obszar DNA obejmujący wszystkie geny, a dzięki temu możemy zidentyfikować warianty występujące w DNA użytkownika. Takie zidentyfikowane warianty opisujemy i interpretujemy wykorzystując najnowsze bazy danych i literaturę naukową, a wyniki interpretacji przedstawiamy w aplikacji mobilnej i webowej. Dzięki temu nie musimy drukować raportu genetycznego jako statycznego, jednorazowego opisu zamkniętej puli wariantów - przeciwnie, dzięki aplikacji możemy dostarczać użytkownikowi najnowsze interpretacje wariantów genetycznych oraz wynikające z nich wskazówki dotyczące profilaktyki zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych - powiedział dr hab. Mirosław Kwaśniewski.

Trzeba jednak pamiętać, że przeprowadzone w obrębie systemu wnioskowania oraz przedstawione wyniki (a także wszelkie testy genetyczne) nie są równoznaczne z diagnozą medyczną. W przypadku problemów zdrowotnych lub niepokojących objawów, lub przed podjęciem jakichkolwiek decyzji medycznych, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Zdjęcie Z genów można "wyczytać" bardzo dużo informacji / 123RF/PICSEL

- Nasza aplikacja ma "asystować" w codziennym życiu, ma pomagać w interpretacji wyników badania w przyjaznej formie oraz dawać spersonalizowane informacje dotyczące naszego aktualnego stanu zdrowia. Ma również informować o zagrożeniach i koniecznych działaniach motywujących, by te zagrożenia zminimalizować. Dodatkowo wyniki badania oraz wynikające z nich rekomendacje i wskazówki prozdrowotne są zawsze z nami, możemy mieć do nich wgląd w każdej chwili, porozmawiać o nich z lekarzem - dodał dr hab. Mirosław Kwaśniewski.

Miałem okazję sprawdzić, jak działa aplikacja i zmapowałem swój genów. Co odkryłem?

Geny a ciężka postać COVID-19

Największe zainteresowanie wzbudziły we mnie geny predysponujące do ciężkiego przebiegu COVID-19. Obecność takich wariantów genetycznych powinna być wskazówką dla wszystkich wahających się osób, czy warto się zaszczepić.

Już jakiś czas temu naukowcy odkryli, że to, jak przejdziemy infekcję SARS-CoV-2 jest uwarunkowane genetycznie. Okazuje się, że za ciężki przebieg choroby mogą warunkować wrodzone defekty odpowiedzi immunologicznej, szczególnie tej związanej z interferonem typu I. Wyniki ogromnych badań dwóch światowych konsorcjów The COVID Human Genetic Effort oraz COVID-19 Host Genetics Initiative (HGI) zrzeszających ponad 300 instytucji z całego świata - w tym uczonych z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz naukowców z Imagene.me i MNM Diagnostics - są niepokojące.

Zdjęcie Zrzut ekranu z aplikacji / INTERIA.PL

Naukowcy sprawdzili, czy wrodzone defekty odporności mogą być przyczyną ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Wiadomo już, że niektóre warianty genów (takich jak TLR3, IRF7, IRF9) zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną z wykorzystaniem interferonu typu 1, wpływają na ciężki przebieg grypowego zapalenia płuc. Po wnikliwej analizie licznych wyników prac badawczych dotyczących molekularnych szczegółów przebiegu grypy wytypowano ostatecznie kilkanaście genów i dodano je do listy genów potencjalnie istotnych również w przebiegu choroby COVID-19.

Takie warianty genetyczne można wykryć już dzięki najnowszym metodom sekwencjonowania genów. Zostały one wykryte także i u mnie.



Mowa choćby o wariancie genu IFNAR2, który koduje jedną z podjednostek receptora dla interferonu typu 1. Interferony to grupa białek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Indukują one składanie kompleksu receptorowego złożonego z białek IFNAR1 i IFNAR2, aby móc następnie związać się z pozostałymi strukturami. Receptory interferonów znajdują się na wielu typach komórek, szczególnie jednak są obecne w komórkach układu odpornościowego. Zgodnie z danymi statystycznymi, 34,3 proc. populacji ma ten sam wariant genu, co ja.

Zdjęcie Zrzut ekranu z aplikacji / INTERIA.PL

To jednak nie wszystko. Mój fragment chromosomu 3 zawiera w swoim obrębie sześć genów: SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 i XCR1. Gen SLC6A20 koduje białko transportowe SITI, odpowiadające za dystrybucję cząsteczek zwanych iminokwasami (np. proliny) w komórce. CCR9 należy do chemokin, czyli białek chemotaktycznych, które odpowiadają za migrację odpowiednich komórek do miejsc wystąpienia zakażenia w organizmie. Z kolei XCR1 i CXCR6 są receptorami dla chemokin - wiążą je, co uruchamia szereg reakcji biochemicznych, prowadząc do wyzwolenia odpowiednich reakcji komórkowych. LZTFL1 pełni rolę czynnika transkrypcyjnego (reguluje ekspresję podlegających mu genów).

Z kolei gen FYCO1 koduje białko pośredniczące w transporcie pęcherzyków zwanych autofagosomami wzdłuż mikrotubul, zapewniając ich odpowiednią dystrybucję w obrębie komórek. Wyżej wymienione tworzą tzw. klaster genów, z których część jest związana z funkcjonowaniem układu odpornościowego. Nieprawidłowości mogą prowadzić do ciężkiego przebiegu COVID-19, a nawet śmierci w wyniku niekontrolowanej infekcji.

Z powodu tych obciążeń, zaszczepię się na COVID-19 w pierwszym możliwym terminie.

Badania genetyczne powinniśmy traktować właśnie jako taki drogowskaz - o co zadbać, czego nie zaniedbać. O COVID-19 naukowcy wiedzą coraz więcej i poznają geny, które przyczyniają się do ciężkiego przebiegu choroby. Sekwencjonowanie genomu pozwala odpowiedzieć nie tylko na pytania dotyczące podatności na choroby neurodegeneracyjne czy nowotwory, ale także właśnie koronawirusy. Takiego ostrzeżenia nie można zbagatelizować.

