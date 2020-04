Przez pandemię wzrosło piractwo w Europie i Polsce

Dłuższe pozostawanie w domu przez pandemię ma bezpośredni wpływ na liczbę pobrań pirackich treści z torrentów w kilku krajach w Europie, zwłaszcza tych dotkniętych dużą liczbą zarażeń. To zjawisko odnotowano przede wszystkim we Włoszech, Hiszpanii, Francji i częściowo w USA. W Polsce aż 64 proc. piracko ściąganych treści to filmy, a 13 proc. to treści dla dorosłych. Najczęściej ściąganymi filmami są „1917", „Jak zostałem gangsterem", "Gorący temat", "Underwater", "Dżentelmen" i "Psy 3.

Zdjęcie Nie brakuje internautów w Polsce, o których torrenty stały się znowu popularne /123RF/PICSEL

Ruch w sieci związany z usługami pirackimi, a zwłaszcza usługami torrent, znacznie wzrósł w wielu krajach europejskich przez kwarantannę i izolację z powodu pandemii koronawirusa, informuje portal TorrentFreak w odniesieniu do danych na stronie iknowwhatyoudownload.com, za pomocą których TorrentFreak przeanalizował liczbę adresów IP, które odwiedziły zasoby torrent, a także liczbę pobrań dokonanych w różnych krajach.

We Włoszech, gdzie już w dniu 9 marca 2020 r. tamtejsze władze wprowadziły ścisły system kwarantanny, oba wskaźniki wzrosły już tego samego dnia, osiągając maksima od początku roku, po czym nadal rosły przez kilka dni, a następnie się ustabilizowały. Tylko 8 marca zarejestrowano 592 tys. pobrań i 213 tys. adresów IP. Po tygodniu wskaźniki te miały już odpowiednio wartości 810 tys. i 304 tys.



W Hiszpanii podobny trend zaczął pojawiać się od 14 marca 2020 r., bo wtedy w tym kraju wprowadzono system kwarantanny, w pierwszym tygodniu wartości wskaźników wzrosły o około jedną trzecią.



We Francji podobne zjawiska obserwuje się, choć w nieco mniejszym stopniu. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, choć oba te kraje są bardziej praworządne, a obywatele tych krajów ogólnie rzadziej korzystają z pirackich treści niż Włosi czy Hiszpanie.

Dane dla innych krajów świata



W USA liczba pobrań tylko nieznacznie wzrosła. Argentyna ma ten sam trend co Europa, począwszy od 19 marca 2020 r., kiedy w kraju wprowadzono izolację obywateli. To samo zjawisko zaobserwowano w Afryce Południowej od 26 marca br. W Arabii Saudyjskiej obserwuje się w niektórych regionach od 9 marca.



Kraje azjatyckie nieco różnią się od ogólnego obrazu sytuacji pobrań pirackich treści, ponieważ nawet w okresie ścisłej izolacji w Chinach i Korei Południowej liczba pobrań z trackerów torrentowych nie odnotowała znaczącego wzrostu. Wynika to z tego, że tam inaczej korzysta się z telewizji, a pobieranie pirackich treści jest na porządku dziennym, bo nikt tym się nie przejmuje. Jednak już w Singapurze, który jest niezwykle praworządny, a Internet i telewizja są ściśle kontrolowane, liczba pobrań pirackich treści wzrosła nawet przed wprowadzeniem najbardziej rygorystycznych środków.



Piractwo w Polsce



W Polsce ruch na torrentach wzrósł od czasu zaostrzenia izolacji, ale ciekawostką jest, jakie treści są najczęściej ściągane. Pokazuje to grafika poniżej.



Lista najczęściej pobieranych piracko filmów w Polsce:

Zdjęcie Najnowsze dostępne w momencie publikacji materiału dane (18.04.2020) z ikwnowwhatyoudownload / materiał zewnętrzny