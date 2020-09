Szwedzkie konsorcjum zaprezentowało ogromnych rozmiarów statek transportowy napędzany energią wiatrową. Prom jest w stanie ograniczyć emisję CO2 nawet o 90 proc. względem innych transportowców.

Zdjęcie Oceanbird /YouTube

Oceanbird to gigantyczna jednostka transportowa, zdolna przewieźć do 7000 pojazdów przez Ocean Atlantycki. Mierzący niemal 200 m długości i 40 m szerokości statek, może poszczyć się wypornością na poziomie ok 32 000 ton. Cała konstrukcja mierzy do 100 m wysokości, czyli dwa razy więcej niż najwyższy obecnie istniejący statek.

Swoją wysokość maszyna zawdzięcza m.in. innowacyjnemu projektowi pięciu żagli, z których każdy przypomina skrzydło samolotu pasażerskiego. Żaglopłaty są wykonane ze stali i materiałów kompozytowych, a ich obrotowa podstawa ma umożliwić optymalne łapanie wiatru, niezależnie od warunków. Statek będzie mógł także dodatkowo obniżać lub skracać powierzchnie "skrzydeł". Połączenie technologii lotniczej i stoczniowej ma umożliwić rozpędzenie się jednostce do nawet 10 węzłów (ok 20 km/h).

Niedawno przeprowadzona, udana próba morska na mniejszym modelu, zwiastuje rychłe zakończenie prac nad Oceanbirdem. Statek ma zacząć kursować do końca 2024 roku.