We wrześniu na europejskim rynku pojawią się projektory LG o ultrakrótkiej ogniskowej (UST) 4K UHD CineBeam Laser (model HU85L) oraz projektor LG 4K UHD CineBeam LED (model HU70L). Nowe projektory z linii CineBeam 4K UHD firmy LG Electronics (LG), które zostaną pokazane po raz pierwszy w Europie podczas targów IFA 2019.

Zdjęcie Projektor LG Cinebeam 4K /materiały prasowe

Nowe rozwiązania techniczne pozwalają na uzyskanie wyraźniejszego obrazu niż w przypadku tradycyjnych projektorów DLP z kołem barwnym i praktycznie zapobiegają powstawaniu artefaktów, takich jak efekt tęczy, clouding (nierównomierność natężenia światła), czy zniekształcenia kolorów - tak twierdzi producent.

HU85L jest wyposażony w trójkanałowy system laserowy, z oddzielnymi laserami czerwonym i niebieskim oraz źródłem światła zielonego opartym na stosowanej wyłącznie przez LG technologii laserowej bez koła barwnego oraz LED i innym elemencie wytwarzającym światło niebieskie. Ta konfiguracja przekłada się na wierność kolorów o palecie pokrywającej 97 procent przestrzeni barw DCI-P3 oraz możliwość 12-bitowego przetwarzania kolorów, a w rezultacie pozwala na wyświetlanie żywego obrazu o niewiarygodnie wyraźnych detalach i jasności nawet 2700 lumenów ANSI. Dzięki technologii UST projektor LG HU85L może wyświetlać obraz o przekątnej 90-cali z odległości 5,6 cm, natomiast w celu uzyskania 120-calowego obrazu musi być oddalony od ekranu o tylko 18 cm.



Projektor HU70L umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej 140 cali, jasności 1500 lumenów ANSI i palecie kolorów pokrywającej 92 procent przestrzeni DCI-P3. W projektorze zastosowano cztery diody LED: trzy emitujące światło czerwone, zielone i niebieskie oraz dodatkową diodę LED, która zwiększa jasność obrazu, podwyższa kontrast oraz pozwala na uzyskanie żywszych barw z większą liczbą odcieni (w porównaniu do konwencjonalnych projektorów LED) poprzez dynamiczne regulowanie poziomu zieleni.



Technologia TruMotion umożliwia odwzorowanie ruchu, a tym samym dodatkowo zwiększa realizm obrazu. Co więcej, dzięki opracowanej przez LG 6-etapowej funkcji skalowania obrazu, podczas wyświetlania treści Full HD można uzyskać wyjątkowo ostry obraz zbliżony do jakości 4K. Oba projektory CineBeam są przystosowane do wyświetlania różnorodnych treści przesyłanych strumieniowo oraz są wyposażone w złącza USB, HDMI, Ethernet, a także w funkcję bezprzewodowego wyświetlania treści z urządzeń mobilnych (z systemami Android oraz iOS).

System LG webOS 4.5 umożliwia bezpośredni dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, Amazon, YouTube, itp., i mogą je obsługiwać przy użyciu pilota Magic Remote z podświetlanymi przyciskami.