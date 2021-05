Projekt Starline - Google chce abyśmy rozmawiali w 3D?

Google oficjalnie rozpoczęło rozwój projektu Starline. Nowa technologia będzie mogła zmienić sposób, w jaki się komunikujemy.

Zdjęcie Projekt Starline / materiały prasowe

Reklama

Google pokazało projekt Starline - nową technologię, która wykorzystuje połączenie specjalnego sprzętu oraz rozwiązań z zakresu widzenia komputerowego. Wszystko to po to, aby móc stworzyć swoiste "magiczne okno", w którym będzie można przesłać trójwymiarowy obraz osoby do drugiego użytkownika. Korzystając z odpowiedniego wyświetlacza wybrana osoba będzie miała poczucie, że drugi użytkownik znajduje się praktycznie tuż obok.

Reklama

W oficjalnym poście na blogu Google informuje, iż projekt Starline wykorzystuje połączenie widzenia komputerowego, uczenia maszynowego oraz dźwięku przestrzennego, a także kompresji w czasie rzeczywistym. Amerykańska firma pracuje również nad specjalną technologią pola świetlnego, która ma zapewnić wrażenie głębi oraz "objętości" podczas oglądania drugiej osoby.

Póki co Starline wymaga złożonej konfiguracji. Obrazy udostępnione przez Google wskazują na swoistą "fotobudkę" przed którą siedzi sam użytkownik.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Starline będzie dostępny ani ile będzie kosztowało stanowisko do jego pełnoprawnej obsługi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowsze innowacje technologiczne francuskiej armii AFP