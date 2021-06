Znany artysta oraz projektant Steve Kozloff zaprezentował swoją wizję superluksusowego jachtu o nazwie ”The Galleon”. Statek może pomieścić nawet 200 gości i posiada niezliczone udogodnienia.

Zdjęcie Steven Kozloff / instagram / materiały prasowe

"The Galleon" to koncept niezmiernie luksusowego jachtu wycieczkowego, posiadającego na swoim pokładzie nawet 20 prywatnych rezydencji.

Gigantyczny pływający hotel, może pomieścić 200 gości, a wśród atrakcji oferuje parki, kawiarnie, puby i restauracje, a także niezliczoną ilość basenów i zjeżdżalni. Projekt jachtu zakłada zresztą wiele ogólnodostępnych, otwartych obszarów na kadłubie, które można przekształcać według własnego gustu i zapotrzebowania. Może to być np. centrum sportowe z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, kortem tenisowym i czterema boiskami do piłki ręcznej.

Prawdziwą perełką są jednak umiejscowione garaże na dolnym pokładzie. Te mogą pomieścić sześć luksusowych łodzi motorowych, cztery okręty podwodne U-Boot Worx NEMO, a także 21 skuterów wodnych.

Zdjęcie Steven Kozloff / instagram / materiały prasowe

Ponadto statek posiada dwa dźwigi rufowe do załadunku i rozładunku pojazdów rekreacyjnych, takich jak NIMBL Evolution czy quadów. Całość spina potężna rufa, zwieńczona niemalże 360-stopniownym punktem widokowym. Oczywiście jak na zawansowany okręt wycieczkowy nie mogło zabraknąć lądowiska dla helikoptera.

Niestety trzeba pamiętać, że sam okręt jest jedynie autorskim projektem i prawdopodobnie nigdy nie trafi na rzeczywiste wody.