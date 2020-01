Produkty Xiaomi bez integracji z Nest oraz Google Home

​Google tymczasowo usunęło integrację Xiaomi z produktami Nest oraz Home - czytamy w serwisie Android Police. Dlaczego tak się stało?

Zdjęcie Xiaomi Mijia 1080p Smart IP /materiały prasowe

Cała sytuacja wynikła w obawie o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Jedna z osób zaczęła bowiem zgłaszać, iż treści pochodzące od innych użytkowników zaczęły pojawiać się na jej ekranie. Sprawa dotyczy właściciela kamery Xiaomi Mijia 1080p Smart IP- do tej pory ten model obsługiwał połączenie z produktami Google.

Nie jest jasne, co powoduje problem z wyświetlaniem kanałów innych użytkowników na wybranych urządzeniach. Jest to jednak poważny problem z prywatnością, który został już zgłoszony bezpośrednio do amerykańskiego i chińskiego producenta. W oświadczeniu dla serwisu Android Police, Google potwierdziło, iż wie o całej sprawie i pracuje z chińskim producentem nad jego rozwiązaniem.

Zapewne możemy spodziewać się stosownej poprawki do oprogramowania w najbliższych dniach.