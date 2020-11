Procesory AMD Ryzen 5000 trafiły do sprzedaży

Firma AMD wprowadziła do sprzedaży 4 modele nowej generacji procesorów do komputerów stacjonarnych.

Zdjęcie AMD Ryzen 5000 /materiały prasowe

AMD wprowadziło do sprzedaży procesory Ryzen serii 5000 dla komputerów stacjonarnych, które napędza nowa architektura "Zen 3". Firma twierdzi, że dzięki 16 rdzeniom, 32 wątkom i 72 MB pamięci podręcznej w najwyższym modelu AMD Ryzen 9 5950X, procesory tej serii zapewniają nawet 26-procentowy wzrost wydajności w grach w porównaniu do poprzedniej generacji.

Reklama

To najpotężniejsze procesory dla graczy, które zapewniają nawet 26% lepszą wydajność w grach niż poprzednia generacja. Płyty główne z chipsetami AMD serii 500 są w gotowe do obsługi tych najnowszych procesorów AMD po prostej aktualizacji BIOS. Ten rozwinięty ekosystem to ponad 100 modeli płyt głównych produkowanych przez głównych producentów.

Seria obejmuje:

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 5 5600X

Procesory są już dostępne w sprzedaży w cenie od 299 USD. Wsparcie o płyty z chipsetami AMD serii 400 powinno zostać rozszerzone przez partnerów w styczniu 2021 roku.