Mamy złe informacje dla osób dzielących się swoim kontem Netfliska z innymi członkami rodziny lub znajomymi. Wszystko wskazuje na to, że popularny serwis sVOD pragnie zablokować wspomniane praktyki.

Netflix

No technologicznych forach internetowych wybuchła niedawno dyskusja na temat zmian w serwisie Netflix. Jak donoszą niektórzy użytkownicy - w momencie uruchomienia serwisu wideo, ich oczom ukazał się wcześniej nieznany komunikat. W jego treści było pytanie, dotyczące faktu, czy osoba uruchamiająca platformę na pewno dzieli to samo mieszkanie z właścicielem konta. W celu udowodnienia, serwis prosił o weryfikację lokalizacji poprzez pocztę e-mail lub SMS-a. W przypadku odmowy, Netflix wyświetlał następującą informację: "Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, potrzebujesz własnego, aby dalej oglądać" oraz odsyłał na stronę z możliwością wykorzystania 30-dniowego okresu testowego dla nowych klientów.

Choć wspomniana informacja pojawiła się tylko niektórym subskrybentom i najczęściej zaledwie jednorazowo, może jasno wskazywać, że Netflix testuje nową funkcję. Do tej pory platforma dosyć luźno podchodziła do zapisu w regulaminie, który jasno wskazywał na możliwość dzielenia konta, jedynie wśród najbliższych domowników. Pojawiające się komunikaty mogą w stanowczy sposób ukrócić praktykę dzielenia się kontem z innymi osobami.

Przykładowy komunikat, o którym piszemy powyżej:



Obecnie brak szczegółowych i oficjalnych informacji na temat ewentualnych zmian w serwisie. Na wszelki wypadek zalecamy jednak śledzić komunikaty pojawiające się na telewizorze lub telefonie.

Netflix w samym tylko 2020 roku wydał ponad 16 mld dolarów na materiały umieszczane w serwisie. To najwięcej ze wszystkich platform streamingowych. Utrzymanie abonentów i walka o nowych nie jest tania, a współdzielenie kont oznacza, że firma traci potencjalnych subskrybentów. Pozostaje platformy streamingowe nie podchodzą tak liberalnie do dzielenia się kontami - to mogło wpłynąć na plany Netfliksa dotyczące zmian w logowaniu.



Na rynku globalnym największym konkurentem Netfliksa pozostaje platforma Disney+. W tym tygodniu Disney poinformował, że ich baza przekroczyła 100 milionów kont. Netflix ma ponad 203 miliony abonentów.



