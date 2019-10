Premiera kamery GoPro HERO8 Black i Max

Firma GoPro ogłosiła dziś nowe kamery HERO8 Black i Max oraz zaprezentowała dedykowane akcesoria modułowe.

Zdjęcie Kamera HERO8 Black /materiały prasowe

Kamera HERO8 Black

Kamera HERO8 Black oferuje nowy standard stabilizacji obrazu HyperSmooth 2.0 - znacznie lepszy od technologii HyperSmooth 1.0. Technologia HyperSmooth 2.0 działa przy każdej rozdzielczości i liczbie klatek, ma nowy tryb Boost, a w aplikacji dostępna jest także funkcja poziomowania. Nowa funkcja TimeWarp 2.0 umożliwia automatyczną regulację prędkości nagrywania i dotykowe sterowanie "rampingiem". HERO8 Black wyposażono w cztery obiektywy cyfrowe ułatwiające wybór kadru, dźwięk z ulepszonym systemem redukcji szumu wiatru, niestandardowymi profilami ustawień trybu oraz lżejszą konstrukcję bez ramki, wyposażoną w składane słupki montażowe.



Cena rekomendowana: 1899 zł

Kamera HERO8 Max

GoPro Max to niezwykle wszechstronna kamera GoPro z dwoma obiektywami - można ją porównać do trzech kamer w jednej. Kamery Max można używać w roli wodoszczelnej jednoobiektywowej kamery HERO o maksymalnej stabilności, kamery 360° z dwoma obiektywami lub nowoczesnej kamery do vlogowania z wbudowanym wyświetlaczem z przodu i mikrofonem kierunkowym o wysokiej jakości dźwięku. Kamera ma także cztery obiektywy cyfrowe, w tym nowy, wyjątkowo szeroki Max SuperView, który daje najszersze pole widzenia w historii urządzeń GoPro. Kolejną nowością jest łączenie obrazów wewnątrz kamery w filmy i zdjęcia sferyczne, a także opartą na kluczowych klatkach edycję materiałów 360°w aplikacji GoPro.

Cena rekomendowana: 2399 zł

Akcesoria modułowe

Media Mod (ok. 349 PLN), Display Mod (ok. 349 PLN) i Light Mod (229 PLN) to akcesoria modułowe, dzięki którym kamera HERO8 Black może zyskać profesjonalną jakość dźwięku, przedni ekran i zaawansowane oświetlenie. Użytkownicy chcący skorzystać z dodatkowych funkcji, mogą za pomocą akcesoriów modułowych przekształcić kamerę HERO8 Black w kombajn produkcyjny.

Przedział cenowy: 229-349 zł.

Dostępność

HERO8 pojawi się w sprzedaży u wybranych partnerów detalicznych na całym świecie od 20 października.

· Kamera Max pojawi się w sprzedaży u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie od 24 października, a w Stanach Zjednoczonych od 25 października.

· Dodatki modyfikacyjne będą dostępne w przedsprzedaży na stronie producenta w grudniu.