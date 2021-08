Premiera iPhone’a 13 odbędzie się w trzecim tygodniu września

Apple planuje wrócić do wydawania nowych urządzeń we wrześniu, jak to robił od 2012 roku. Wyjątkiem był iPhone 12, którego premiera została opóźniona ze względu na skutki pandemii.

Zdjęcie iPhone 12 Pro / materiały prasowe