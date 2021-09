Apple wróciło do swojej corocznej tradycji prezentowania nowych smartfonów we wrześniu. Premiera najnowszych urządzeń odbędzie się już jutro. Początkowo pojawiało się wiele sprzecznych doniesień na temat daty konferencji, lecz data 14 września została oficjalnie potwierdzona, a zaproszenia zostały już wysłane. Wiadomo, że wzorem poprzednika, iPhone 13 zostanie wypuszczony w czterech modelach o takich samych rozmiarach, jak ich zeszłoroczne odpowiedniki. Oznacza to, że dostaniemy 5,4 calowego iPhone’a 13 mini, standardową wersję i Pro w rozmiarze 6,1 cala oraz największego 6,7 cala Pro Maxa. W przypadku dwóch ostatnich można liczyć na wyświetlacz korzystający z technologii ProMotion, która zagwarantuje płynne odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Ogólny design pozostanie bez większych zmian. Na pewno można spodziewać się mniejszego notcha, lecz reszta będzie wizualnie zbliżona do iPhone’a 12. Wszystkie modele zostaną wyposażone w procesor A15 Bionic. Poza tym można liczyć na Face ID 2.0 i ulepszoną łączność z siecią 5G. Po raz kolejny bateria będzie najsłabszą stroną nowych flagowców Apple. Wariant mini zostanie zaopatrzony w ogniwo o pojemności 2406 mAh. Standardowa wersja i Pro zostaną zasilone akumulatorem 3095 mAh. Najmocniejszą baterią może się pochwalić Pro Max, gdyż będzie to bateria 4352 mAh.

W tym roku największych nowości doczekał się aparat i jego funkcje. W nowym iPhonie 13 tryb portretowy rozstanie rozszerzony na nagrania wideo. Dotychczas można go było używać jedynie do robienie zdjęć. Do tej pory filtry można było nakładać jedynie na cały ekran. Teraz Apple pracuje nad technologią umożliwiającą dodanie tego typu efektów na określone części obrazu. W tym celu starają się stworzyć odpowiednie SI. Trzecim dodatkiem będzie tryb przechwytywania ProRes, który pozwoli na nagrywanie wideo w jeszcze lepszej jakości. Jednak ta nowość zawita tylko do iPhone’a 13 Pro i Pro Max.

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to możemy spodziewać się, że iPhone 13 mini i iPhone 13 wyjdą w szerokiej gamie kolorystycznej. Urządzenia pojawią się w wariancie czarnym, niebieskim, fioletowym, różowym, białym i czerwonym. Co więcej iPhone 13 mini miałby się pojawić w wariantach 64 GB i 128 GB, a iPhone 13 zostałby sprzedawany z pamięcią 128 GB i 256 GB. W przypadku iPhone’a 13 Pro i Pro Maxa można liczyć na bardziej tradycyjne kolory, czyli czarny, biały, srebrny i złoty. Podane wersje pamięciowe dla tych modeli to 128 GB i 256 GB dla iPhone’a 13 Pro oraz 256 GB i 512 GB w przypadku Pro Maxa.

Cenowo wygląda to następująco:

iPhone 13 mini - 699 dolarów

iPhone 13 - 799 dolarów

iPhone 13 Pro - 999 dolarów

iPhone 13 Pro Max 1099 dolarów



Podane ceny mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży i wersji pamięciowej urządzenia.