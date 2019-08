Pralki Hoover wyposażone w sztuczną inteligencję

Pralki Hoover AXI zostały wyposażone w sztuczną inteligencję, a przy tym gwarantują wysoką wydajność i wygodę użytkowania. Przez WiFi można na bieżąco sprawdzać np. stan techniczny urządzenia, uzyskać informacje na temat czyszczenia filtra oraz uruchamiać pranie zdalnie w dowolnym miejscu i o dogodnej porze.

Zdjęcie Pralka Hoover AXI /materiały prasowe

Pralki z serii AXI są oszczędne i ekologiczne, gdyż posiadają najwyższą klasę energetyczną i zużywają niewielką ilość prądu przy dużym załadunku. Urządzenia zapewniają aż do 13 kg wsadu - jest to wyjątkowo duża pojemność, którą z pewnością docenią rodziny z dziećmi. Sprzęty zostały wyposażone także w silnik inwerterowy, który jest bardziej wydajny, cichy i ekonomiczny.



Dzięki Czytnikowi Indeksu Eco można monitorować stan zużycia wody i energii oraz wyświetlać raport na koniec każdego cyklu. Ten monitoring umożliwia zminimalizowanie kosztów oraz dbałość o ekologię. Zużycie energii można na bieżąco sprawdzać także za pomocą aplikacji Hoover Wizard, która zasugeruje bardziej energooszczędne cykle.

Aplikacja oferuje również porady dotyczące prania, udzielane dzięki Asystentowi Głosowemu. Połączenie z WiFi umożliwia włączenie urządzenia, ustawienie odpowiedniego programu, a także przeprowadzenie diagnostyki pralki, kiedy jesteśmy poza domem - w podróży, pracy lub na spacerze.



Inteligentne pralki oznaczają niezwykle prostą pielęgnację ubrań. Seria AXI to urządzenia, które podpowiadają, przewidują, pielęgnują i automatycznie dozują detergenty. Urządzenie zapamiętuje listę najczęściej wykorzystywanych cykli prania, dzięki czemu istnieje możliwość ich szybkiego wyboru w aplikacji. Dzięki automatycznemu dozowaniu - Care Dose, nie trzeba pamiętać o dolewaniu detergentu aż do 21 cykli, a Total Care pozwala prać razem wszystkie rodzaje tkanin oraz kolorów, gwarantując idealne efekty prania.



Dodatkowo korzystając z funkcji pary wyeliminujemy nawet 80 proc. zagnieceń na świeżo upranej odzieży. Warto także wspomnieć, że za pomocą geolokalizacji urządzenie sprawdza prognozę pogody i potrafi nawet wyznaczyć najlepszą porę na pranie.



Przykładowy model z tej serii to Hoover AXI AWMPD49LH7, który jest dostępny w cenie 2699 zł.