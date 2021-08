Pracownicy Apple mają dość dyskryminacji w firmie

Osoby zatrudnione w Apple mają już dość przejawów dyskryminacji w miejscu pracy. Właśnie dlatego rozpoczęli inicjatywę #AppleToo, która nazwą nawiązuje do popularnej akcji #MeTo, mającej zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego.

Ruch #AppleToo używa popularnego sloganu firmy “Think Different" i oznajmia, że pracownicy Apple to Apple. Z ich strony dowiadujemy się, że są grupą pracowników, którzy zorganizowali się, by wzajemnie się bronić i proszą kolegów z pracy o podzielenie się swoimi historiami, jeśli chcą zobaczyć w firmie prawdziwą zmianę.

“Koniec. Wyczerpaliśmy już wszystkie drogi wewnętrzne. Rozmawialiśmy z kierownictwem. Nic się nie zmieniło. Musimy pracować wszyscy razem jako koledzy z pracy - pracownicy biurowi, członkowie AppleCare i sprzedawcy detaliczni, zatrudnieni na część etatu i na pełen - by móc żądać zmiany systemu w naszym miejscu pracy".- czytamy na stronie internetowej #AppleToo.

Apple zamknęło już dwie ankiety dotyczące zarobków, które stworzyli pracownicy, by zorientować się w płacach osób na podobnych stanowiskach. Teraz powstała trzecia, a jej autorką jest Cher Scarlett, która we wpisie na Twitterze oznajmiła, że nie da się zastraszyć, bo zbieranie takich informacji jest jej prawem.