Praca zdalna - cztery najważniejsze zasady

Wielu pracowników w Polsce przeszło na pracę zdalną. Kiedyś przyzwyczajeni do spotkań w salach konferencyjnych, dzisiaj muszą spotkać się korzystając z programów do wideokonferencji. Jednak home office nie oznacza, że możemy zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa i lub nie zapoznać się z techniczną obsługą platform komunikacyjnych.

Nawet najbezpieczniejsze narzędzia do współpracy nie uchronią organizacji przed cyberatakiem, jeżeli użytkownicy również nie przyłożą szczególnej uwagi do kwestii bezpieczeństwa. Eksperci Cisco opracowali cztery rekomendacje, które pozwolą nie paść ofiarą cyberataku:



Wyłącz wszystkie narzędzia i funkcje, których nie używasz - gdy skończysz określoną czynność pamiętaj, aby wyłączyć: mikrofon, aparat, udostępnianie ekranu czy udostępnianie plików. Pracując w domu czujemy się swobodniej niż w biurze, dlatego warto zasłonić kamerę w komputerze. Pamiętaj, że niektóre aplikacje do wideokonferencji automatycznie włączają wideo, gdy tylko dołączysz do rozmowy lub gdy zezwalasz gospodarzom na włączenie funkcji wideo u uczestników.

Przygotuj się do udostępniania ekranu - jeżeli zamierzasz udostępniać ekran podczas telekonferencji, wyłącz powiadomienia na pulpicie i upewnij się, że tapeta i inne okna nadają się, aby zaprezentować je uczestnikom wirtualnego spotkania. Dotyczy to w szczególności urządzeń prywatnych, wykorzystywanych do celów służbowych.

Nie używaj ponownie kodów spotkań i nie ustawiaj tych samych haseł dla uczestników - zachowanie ciągłości pracy zespołu wymaga ciągłego kontaktu. Adres URL pozostaje taki sam, dzięki czemu można łatwo go skopiować i ustawić cykliczne spotkania zespołu. Pamiętaj jednak, aby zawsze wygenerować nowe kody i hasła dla uczestników. Dzięki temu, nawet gdy cyberprzestępcy uzyskają dostęp do któregoś z nich, nie będą mogli zalogować się do całej serii spotkań.

Wymagaj zgody gospodarza spotkania na dodawanie gości i udostępnianie nagrań - mimo, że telekonferencje od dawna są standardem w wielu organizacjach, teraz odbywa się ich więcej niż kiedykolwiek. W natłoku spotkań można się pogubić kto dokładnie bierze w nich udział. Na takie sytuacje czekają cyberprzestępcy, którzy mogą stać się nieproszonym gościem. Dlatego zawsze należy mieć kontrolę nad tym kto uczestniczy w spotkaniu i jakie ma uprawnienia np. czy może odsłuchać jego przebieg, jeżeli było ono nagrywane.