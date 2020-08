Poznajcie Nemo, niewielką łódź podwodną „dla każdego”

U-Boat Worx Nemo to naprawdę mała, do tego stosunkowo mobilna łódź podwodna, która może nurkować na głębokość do 100 metrów. Co ważniejsze – można ją zamówić całkiem prywatnie.

Zdjęcie U-Boat Worx Nemo /materiały prasowe

Posiadanie własnej, prywatnej łodzi podwodnej było do tej pory mocno problematyczne. Przede wszystkim mało która osoba fizyczna, mogła sobie takową "od tak" zamówić. Do tego dochodziła jeszcze kwestia pieniędzy oraz statku, na którym można by przewozić niemałych rozmiarów sprzęt. Przeciwstawić się takiemu stanu rzeczy postanowiła firma U-Boat, tworząc najmniejszą, przenośną łódź podwodną, którą może zamówić właściwie każdy.

U-Boat Worx Nemo posiada 1,5 metra wysokości i waży zaledwie 2500 kilogramów. Wielkość standardowej motorówki czyni z niej stosunkowo mobilne urządzenie, zdolne do przechowywania na nawet niewielkim jachcie. Co więcej, pojazd można holować za samochodem, a nawet w wygodny sposób rozkładać z lądu.

Zdolna do nurkowania na głębokość do 100 metrów łódź, posiada wystarczająco dużo miejsca by pomieść pilota i jednego pasażera. Urządzenie zostało wyposażone w klimatyzację, a sporych rozmiarów akrylowe, okrągłe okno, pozwala obserwować wodną faunę oraz florę w niemalże dowolnym kierunku. Sama nauka pływania jest ponoć szalenie prosta, a firma oferuje 12-dniowe szkolenie w cenie.

Zdjęcie U-Boat Worx Nemo / materiały prasowe

U-Boat Worx Nemo już teraz zdobył dwie nagrody w międzynarodowym konkursie projektowym, Red Dot Design Awards: jedną za doskonałość w projektowaniu i jedną za bycie "najlepszym z najlepszych" w kategorii Mobilność i Transport.

Chociaż cena prywatnej łodzi podwodnej wciąż jest tajemnicą, śmiało można założyć, że ta będzie mniejsza niż w przypadku większych, profesjonalnych odpowiedników. Oczywiście "mniejsza" nie znaczy "mała".