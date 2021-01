Szwajcarska firma Manta Aircraft opracowała model hybrydowo-elektrycznego samolotu zdolnego do wykonywania pionowego startu i lądowania.

Zdjęcie Manta Aircraft /materiały prasowe

Manta Aircraft to szwajcarska firma specjalizująca się w rozwoju zaawansowanych rozwiązań technologicznych opartych na wielofunkcyjnych platformach dla hybrydowo-elektrycznych pojazdów latających. Obecnie jej inżynierowie koncentrują się nad rozwojem wysokowydajnych samolotów charakteryzujących się możliwością wykonania pionowego startu oraz lądowania.

Reklama

Przykładem takiego pojazdu ma być nowy prototyp samolotu, dostępny planowo w dwóch modelach ANN1 i ANN2. Pierwszy z nich to jednomiejscowy samolot, stworzony na potrzeby lotnictwa sportowego. Charakteryzuje się on długością wynoszącą ok 7-metrów, wysokością 1-metra oraz rozpiętością skrzydeł równej niemal 6-metrom. ANN2 to dwumiejscowa maszyna "dla każdego". Z uwagi na większą przestrzeń w środku, również jej rozmiary różnią się od mniejszego brata.

Zdjęcie Manta Aircraft / materiały prasowe

Oba modele posiadają hybrydowy układ napędowy, który zapewnia dłuższą wytrzymałość i zasięg. Chociaż cały system bazuje w większości na elektryce, posiada również układ paliwowy, w przypadku chęci wykonania dłuższego lotu. Co ciekawe, akumulatory samolotu będzie można ładować także podczas podróży.

Firma stworzyła w pełni działające modele obu wariantów samolotów w mniejszej skali. Przyszły one pierwsze testy, łącząc w sobie najlepsze cechy helikoptera i samolotu.