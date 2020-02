Mocno kontrowersyjna technologia deepfake potrafi też ukazać swoje mniej szkodliwe oblicze. Przykładem na to niech będzie przeróbka klasycznego filmu „Powrót do przyszłości: w której głównych aktorów podmieniono na gwiazdy współczesnego kina.

Zdjęcie Robert Downey Jr. jako Emmet Brown /YouTube Coraz więcej deepfake’ów w internecie

Udany film Roberta Zemeckisa nie pierwszy raz stał się "ofiarą" wszelkiej maści przeróbek. Ta najnowsza jest jednak o tyle ciekawa, że podmienia twarze głównych aktorów. Dzięki zastosowaniu technologii deepfake w rolę Emmeta Browna "wcielił się" sam Robert Downey Jr., a w skórze Marty’ego McFly zobaczymy jego kinowego kompana, znanego z postaci Spider-Mana - Toma Hollanda.

Przeróbkę można zobaczyć na kanale YouTube, użytkownika EZRyderX47. Przyznać trzeba, że robi wrażenie i są momenty w których trudno rozróżnić prawdziwe postaci od tych cyfrowych.

Jakość przygotowanego wideo zaskakuje podwójnie, jeśli zobaczymy, na jakim sprzętcie powstawał materiał - to Geforce GTX 1070 z 8GB. W porównaniu do stacji graficznych wykorzystywanych przez twórców efektów specjalnych, to niewiele więcej niż "kalkulator".