Powerbank Green Cell PowerPlay10

Polska firma Green Cell, na fali popularności swojego flagowego power banka PRIME, stworzyła jego nową, lepszą wersję - GC PowerPlay10.

Zdjęcie GC PowerPlay10 /materiały prasowe

Urządzenie posiada port USB-C Power Delivery, który umożliwia ładowanie urządzenia o mocy do 18W, jak i samego power banka. Technologia ta jest standardem obowiązującym we wszystkich nowoczesnych smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. To źródło zasilania nie tylko dla smartfonów, ale także innych urządzeń z USB-C, np. iPada Pro lub konsoli Nintendo Switch. Dzięki Power Delivery power bank może ładować także najnowsze ultrabooki i MacBooki.

Reklama

2 porty USB-A działające w autorskiej technologii Ultra Charge, która zapewnia nawet 3,5x szybsze ładowanie smartfonów w porównaniu ze standardowym zasilaniem. Jest ona kompatybilna z innymi technologiami szybkiego ładowania, takimi jak Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP czy Apple 2.4A.

W power banku umieszczono dodatkowo port micro USB przeznaczony do jego ładowania.

Czarna, elegancka obudowa, została wzbogacona nie tylko o dodatkowe porty, ale także logo, które służy jako przycisk wyświetlający poziom naładowania power banku. Do PowerPlay10 producent dołącza elegancki, brandowany kabel USB - USB-C, który się nie plącze.

GC PowerPlay10 jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena wynosi 169,95 zł.