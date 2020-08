Powerbank 20 000 mAh i nie tylko - jak wybrać odpowiedni model

Chociaż powerbanki nie należą do najdroższych urządzeń elektronicznych, to jednak szkoda marnować pieniądze na takiego, który się nie sprawdzi. W takim razie jaki powerbank wybrać? Na co zwracać największą uwagę, a które parametry są mniej istotne?

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Parametr powerbanka, na który większośc osób zwraca uwagę w pierwszej kolejności, to oczywiście pojemność. Nie bez powodu - im większa pojemność, tym więcej razy będziemy w stanie naładować nasz sprzęt elektroniczny. Pojemność powerbanków wskazuje się w miliamperogodzinach (mAh), tak jak przykładowo pojemność baterii smartfonów. To, jaki powerbank wybrać pod względem samej pojemności, zależy w dużej mierze od tego, do czego planujemy go wykorzystywać i jakie mamy wobec niego oczekiwania.

Reklama

Czy zdarza nam się być długo bez dostępu do gniazdka i chcielibyśmy swojego "zasobożernego" smartfona podładować pełnym powerbankiem minimum 3-4 razy? Może powerbank jest nam tylko potrzebny na sytuacje alarmowe i wystarczy mniejsza pojemność, starczająca na maksymalnie dwa pełne doładowania smartfona, Nintendo Switcha czy słuchawek bezprzewodowych?

W sklepach znaleźć można powerbanki o pojemności od kilku tysięcy mAh do kilkudziesięciu tysięcy. Najczęściej spotyka się sprzęty w przedziale od 2000-3000 mAh do 30 000 mAh, chociaż są oczywiście zarówno powerbanki mniejsze, jak i większe. Musimy przy tym pamiętać, że pojemność powerbanka deklarowana przez sprzedawcę niekoniecznie będzie pokrywała się z rzeczywistością, zwłaszcza, jeśli np. sprowadzamy sprzęt z Chin. Może się okazać, że powerbank o rzekomej pojemności 50 000 mAh ma jej naprawdę 5000 mAh.

Jednocześnie trzeba też podkreślić, że nie musi nastąpić żadne oszustwo, żeby powerbank wydawał się mniej pojemny niż deklarował producent. Jeśli na przykład bateria naszego smartfona ma 5000 mAh, a powerbank 10 000 mAh, to jest spore prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe doładowanie smartfona od 0 do 100 dwa razy. Nie da się tego uniknąć i w większości przypadków można spokojnie założyć, że realna pojemność powerbanku jest o około 20 proc. mniejsza od deklarowanej.

Wraz z upływem lat smartfony i inne urządzenia elektroniczne stały się bardziej "energożerne", w związku z czym aktualnie 10 000 mAh wydaje się pojemnością optymalną dla większości osób - nie za małą i nie za dużą. Różnica w cenie między dobrymi powerbankami o pojemności 10 000 mAh a 20 000 mAh nie jest gigantyczna, więc jeśli jesteśmy bardziej wymagający bądź chcemy myśleć przyszłościowo, to 20 000 mAh też jest dobrą opcją.