Poważny błąd bezpieczeństwa w NVIDIA GeForce Experience

Błąd bezpieczeństwa odkryty w sterownikach do kart graficznych firmy NVIDIA pozwalająca atakującemu przejąć kontrolę nad systemem Windows i uzyskać dostęp do plików.

Wykorzystanie luki w oprogramowaniu NVIDIA GeForce Experience pozwala osobie atakującej na uzyskanie dostępu do systemu plików i otrzymanie pełnej kontroli zdalnej nad danym systemem - luka pozwala także na nadpisanie dowolnego pliku systemowego. Wadliwa wersja oprogramowanie została oznaczona numerem 3.18.0.94.

Amerykański producent poinformował, iż cały problem został rozwiązany, a jedyne co należy zrobić, to zaktualizować GeForce Experience do nowszej wersji.