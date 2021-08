Polski polityk dziękuje kryptologom z Apple

Były wiceprezes rady ministrów i minister edukacji, Roman Giertych, poinformował na Twitterze, że zarekwirowany 15 października 2020 roku iPhone wrócił do niego po decyzji warszawskiego sądu. Urządzenie znalazło się w posiadaniu prokuratury i biegłych CBA, którzy bezskutecznie próbowali złamać zabezpieczenia smartfona. Polityk podziękował kryptologom z Apple. Informację potwierdziła także żona mecenasa, która udostępniła zdjęcie zwróconego urządzenia. Można zobaczyć na nim datę 17 października.

15 października 2020 roku Roman Giertych został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zemdlał w trakcie przeszukiwania jego mieszkania i karetka zabrała go do szpitala. Tam miało dojść do przedstawienia mu oskarżenia o wyprowadzenie kwoty niemal 92 mln złotych z giełdowej spółki deweloperskiej. Później zostało to uznane przez sąd za rażące naruszenie prawa i nieetyczne, gdyż Roman Giertych podczas procedury spał. Finalnie uznano, że nie ma dowodów na to, że polityk popełnił zarzucane mu przestępstwo.

Apple znane jest z tego, że dba o bezpieczeństwo i prywatność swoich użytkowników. Możliwe, że w najbliższym czasie konsumenci zmienią zdanie o firmie ze względu na oprogramowanie neuralMatch, które firma wprowadzi wraz z aktualizacją systemu. Apple trenuje sztuczną inteligencję, mająca skanować zdjęcia przesyłane do iClouda przez użytkowników w poszukiwaniu dziecięcej pornografii.