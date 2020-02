Polski Codility pozyskuje inwestycję w wysokości 22 mln dol. w rundzie A

Platforma technologiczna Codility wspiera zatrudnianie, ocenę i rozwój programistów i jest używana przez największe globalne przedsiębiorstwa w ponad 100 krajach. Ich klientami są takie firmy Microsoft, Tesla czy Slack.

Zdjęcie Zespół Codility /materiały prasowe

- Codility, platforma ułatwiająca przedsiębiorstwom budowanie efektywniejszych zespołów programistów, ogłosiła zamknięcie 22 mln dol rundy inwestycyjnej w serii A, przy udziale Oxx, oraz Kennet Partners. Inwestycja ta zakończy trwający od 10 lat okres samofinansowania spółki i wesprze Codility w dalszym rozwoju platformy i przyspieszonym wzroście.

"Obecnie na rynku trwa dynamiczny rozwój zespołów programistycznych, firmy zatrudniają kolejnych specjalistów na szeroką skalę, aby zapewnić efektywny rozwój ich produktów i usług." - mówi Natalia Panowicz, CEO Codility. - "Zatrudnianie najlepszej klasy programistów staje się zatem strategicznym celem każdej firmy. Poważnym wyzwaniem na drodze do osiągnięcia tego celu jest czas jaki poświęca się na rekrutację nowych pracowników, co może spowolnić wytwarzanie nowych produktów i usług. Usuwaniem tej przeszkody zajmuje się właśnie Codility. Firmy, które korzystają z naszej platformy rozwijają się szybciej, ponieważ skupiają się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, nie tracąc czasu na nieefektywne procesy rekrutacyjne."



Dzisiejsze realia w branży wymagają od pracodawców, aby przeprowadzali procesy rekrutacyjne w taki sposób, aby odzwierciedlały one jak najdokładniej codziennie wyzwania programistów. Dla firm niemających wyspecjalizowanych działów rekrutacji, polegających głównie na pracownikach kontraktowych, może to być trudne, a ryzyko zatrudnienia niewłaściwych kandydatów wzrasta. System oceny programistów stworzony przez Codility automatycznie ocenia umiejętności techniczne kandydatów pod każdym kątem, pomagając przedsiębiorstwom oszacować potencjał i wybrać najlepszą osobę na dane stanowisko. Dodatkowo, poprzez ocenę na podstawie faktycznych umiejętności.



Platforma Codility dysponuje czterema ważnymi funkcjonalnościami:

· CodeCheck umożliwia precyzyjne testowanie kompetencji technicznych kandydatów oraz ich znajomość języków programowania.

· CodeLive jest narzędziem online do przeprowadzania rekrutacji technicznych w czasie rzeczywistym. Kandydaci mają szansę zademonstrować na żywo swoje umiejętności, podczas gdy rekruter może obserwować, jak radzą sobie z zadaniem technicznym.

· CodeChallenges to system do przeprowadzania maratonów programistycznych, podczas których wielu programistów staje przed zadaniem rozwiązania tego samego technicznego problemu.

· Codility może także usprawnić procesy wdrażania nowych pracowników, a także służyć do stałego rozwoju umiejętności i kompetencji istniejących zespołów.