Od sierpnia do listopada 2019 roku amerykańska policja testowała psa-robota. Sprzęt został dostarczony do odpowiedniego oddziału przez zespół inżynierów z Boston Dynamics.

Zdjęcie Spot /AFP Technauka Robot Boston Dynamics Spot trafia do użytku

Oddział bombowy policji w USA otrzymał do testów psa-robota, który był wykorzystywany w celach mobilnego patrolu obserwacyjnego. Sam robot miał czuwać nad bezpieczeństwem ludzi i został wykorzystany do dwóch incydentów - nie wiadomo jednak, jak dokładnie wyglądał przebieg obu ze wspomnianych wydarzeń.

Reklama

W umowie testowej podpisanej z amerykańską policją, Boston Dynamics zawarło punkt o uzbrojeniu: robot Spot nie mógł posiadać na sobie żadnej broni podczas wykonywanych zadań. Wszystko to po kontrowersjach, kiedy to w 2016 roku policja w Dallas wykorzystała robota do przeniesienia bomby, która zabiła groźnego strzelca.

Obecnie nie wiadomo czy oddział bombowy z Massachusetts zdecyduje się wykorzystać robota Spot w kolejnych misjach.