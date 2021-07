Porady Oszustwa w serwisach ogłoszeniowych - na co należy uważać?

W ostatnim czasie do żarskiej komendy wpłynęło kilkanaście zawiadomień dotyczących oszustwa w sieci. Działanie oszusta jest proste. Podszywa się on pod osobę zainteresowaną kupnem naszego produktu, a następnie za pośrednictwem znanego komunikatora wysyła wiadomość z zapytaniem, czy ogłoszenie jest aktualne i informuje, że zapłaci za towar oraz prosi o wysyłkę.

W wiadomości przesyła nam link do strony, za pomocą której mamy odebrać rzekomo przelane pieniądze. Musimy przy tym jednak podać dane z karty płatniczej. Wpisujemy dane swojej karty, jednak pieniądze nie wpływają na nasze konto. Co więcej tracimy swoje oszczędności, a kontakt z kupującym się urywa.

Reklama

Policja przestrzega zatem Podając w Internecie numer swojej karty kredytowej, przestrzegaj kilku zasad:

- Nie klikaj linków w wiadomości przesłanej smsem, za pośrednictwem komunikatora, czy e-maila. Linki te często prowadzą do sfałszowanych stron lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami,

- Kiedy kupujący lub sprzedający prosi o zainstalowanie nieznanego oprogramowania na telefon lub komputer, zastanów się - to może być program do szpiegowania klawiatury, dzięki czemu oszust zdobywa hasła do logowania,

- Nie otwieraj załączników do wiadomości, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy,

- czytaj regulamin portalu aukcyjnego i stosujmy się do niego,

- Wiele serwisów aukcyjnych proponuje ubezpieczenie transakcji oraz program zapewniający ochronę kupującym,

- Czytaj komentarze innych osób kupujących na portalach aukcyjnych, duża liczba negatywnych komentarzy może świadczyć o nieuczciwości sprzedającego.