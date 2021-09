Ministrowie Janusz Cieszyński i Paweł Szefernaker ogłosili, że od 8 listopada będzie można składać wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych. Jest to następstwem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157. Od teraz dowody osobiste będą zabezpieczone biometrycznie odciskiem palca właściciela.

"Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców" - wyjaśnił minister Paweł Szefernaker

Jak podaje gov.pl, początkowo nowe dowody miały zostać wprowadzone już od 2 sierpnia, jednak Polska uzyskała zgodę Unii Europejskiej na wydłużenie terminu wdrożenia nowych rozwiązań. W związku z tym, że nowe dowody osobiste będą wymagały pobrania odcisku palca od obywatela, nie będzie można już składać wniosków online. Od teraz trzeba będzie wniosek złożyć bezpośrednio w urzędzie, gdzie zostanie pobrany odcisk palca z użyciem specjalnego skanera.

Zdjęcie "Nowa generacja" dowodów powoli staje się faktem. Fot. Gov.pl / materiały prasowe

W ramach wdrażania nowych zabezpieczeń dokumentów tożsamości, do wszystkich gmin w Polsce zostało wysłanych łącznie 7450 skanerów.