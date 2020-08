Pobito rekord prędkości przesyłu danych w sieci

Naukowcy ustanowili nowy rekord transmisji danych w sieci.

Zdjęcie Pobito rekord prędkości sieci /123RF/PICSEL

Naukowcy ustanowili nowy rekord szybkości transmisji danych, rejestrując rezultat na poziomie 178 terabitów na sekundę. To około o jedną piątą szybciej od poprzedniego rekordu, który należał do japońskich naukowców. 178 terabitów na sekundę to także około dwa razy większa prędkość od obecnie najszybszego, dostępnego łącza. Dla porównania, przy filmach w rozdzielczości 4K o wadze 15 GB każdy, można pobrać około 1500 takich filmów w ciągu jednej sekundy. Warto jednak pamiętać, że cała sytuacja jest niczym innym, jak tylko swoistym eksperymentem.

Co ciekawe jednak, technologię, która została wykorzystana do osiągnięcia rekordu można dodać do istniejących światłowodów stosunkowo niewielkim kosztem. Naukowcy twierdzą, że dodanie wspomnianego rozwiązania do światłowodów na większych odległościach byłoby ułamkiem kosztów, które trzeba ponieść podczas wymiany całej infrastruktury.

Nowy rekord na poziomie 178 Tb/s przesuwa także teoretyczne granice tego, co jest w stanie wytrzymać standardowa sieć do przesyłania danych. Nie wiadomo jednak czy ulepszenia będzie można dostosować do kabli w większości regionów świata.