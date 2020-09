Blisko 25 lat po premierze jednego z najbardziej rozpoznawalnych systemów świata, ujawniono interesującego easter egga. Dotyczy on ważnej funkcji Windowsa 95.

Windows 95 miał ukryty przekaz - znaleziono go po 25 latach

Terminem easter egg (wielkanocnym jajem) określa się różnego rodzaju ukryte treści, które twórcy umieszczają w swoich produkcjach. Zjawisko to, często o charakterze humorystycznym, występuje najczęściej w grach oraz filmach, choć istnieją także przypadki ukrytych "żartów" w programach, a nawet systemach komputerowych. Niedawno jeden z nich został ujawniony na youtube’owym kanale Living Computers: Museum + Labs.

Materiał ukazuje jak Jeff Parsons, jeden z deweloperów powiązanych z Windowsem 95, za pomocą prostego, acz niespodziewanego triku, odtwarza na ekranie ukrytą "listę płac". W tym celu wykorzystuje ważną funkcja Windowsa dotyczącą możliwości tworzenia niemal dowolnych nazw plików.

Początkowo tworzy on folder o nazwie "and now, the moment you’ve all been waiting for" (ang. a teraz moment, na który wszyscy czekaliście). Następnie zmienia nazwę po raz kolejny, tym razem na frazę "we proudly present for your viewing pleasure" (ang. z dumą prezentujemy dla radości oglądania). Ostatecznie folder otrzymuje nazwę "The Microsoft Windows 95 Product Team!" (ang. zespół odpowiedzialny z stworzenie Windows 95) i po jego otwarciu, na ekranie wyświetla się wspomniana lista twórców.

Całość można prześledzić na poniższym materiale: