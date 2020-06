PlayStation 5 - gry, cena i dodatkowe akcesoria

PlayStation 5 (PS5) zostało oficjalnie zaprezentowane, a wraz z nim szereg dodatkowych akcesoriów stworzonych z myślą o konsoli nowej generacji. Poznaliśmy również pierwsze gry na PlayStation 5. Co z ceną PS5 i z datą premiery nowej konsoli?

- PlayStation 5 stanowi olbrzymi krok naprzód, który na nowo zdefiniuje pojęcie gier i umożliwi tworzenie naprawdę rewolucyjnej, nieznanej dotąd rozgrywki" powiedział Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny SIE. -Dzisiejsza prezentacja to tylko namiastka tego, co się pojawi na konsoli nowej generacji. Chcielibyśmy podziękować naszej społeczności za tę wspólną podróż aż do premiery PS5 - dodał po prezentacji Ryan.

PS5 będzie w dniu premiery dostępne w dwóch wersjach, standardowym modelu z napędem Ultra HD Blu-ray oraz modelu cyfrowym, pozbawionym czytnika płyt (Digital Edition). Druga wersja będzie odrobinę smuklejsza od modelu z napędem.



Nowy joypad oficjalnie nazywa się DualSense.





Zdjęcie Od lewej: DualSense, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, PULSE 3D, Media Remote, Stacja ładująca, HD Camera / materiały prasowe

PlayStation 5 to nie tylko konsola. Ogłoszono również nowe akcesoria dedykowane PS5:

- Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D - obsługujący dźwięk 3D i posiadający dwa mikrofony z funkcją redukcji hałasu;



- HD Camera - kamera z dwoma obiektywami 1080p, idealna dla graczy, którzy chcą transmitować swoją spektakularną rozgrywkę w sieci;



- Media Remote - pilot z wbudowanym mikrofonem, pozwalający łatwo przeskakiwać między filmami i usługami streamującymi;



- Stacja ładująca DualSense - pozwalająca łatwo ładować dwa kontrolery bezprzewodowe DualSense.



PlayStation 5 - cena i data premiery



Cena konsoli oraz akcesoriów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Podobnie jak dokładna data premiery - przybliżony termin premiery PlayStation 5 to nadal okolice listopada lub grudnia 2020.

PlayStation 5 - gry

Zdjęcie Horizon Forbidden West / materiały prasowe

Gry na PS5 od SIE Worldwide Studios i partnerów - tytuły, które pojawią się wyłącznie na platformę PlayStation:

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Gry na PS5 zewnętrznych wydawców i producentów: