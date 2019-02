PLAY rusza testami usługi telewizyjnej. To nie pierwsze takie przedsięwzięcie. Firma robił taką akcję w grudniu 2006 roku z programem „Nadchodzi4”, przed swoim komercyjnym startem, czy akcją „Testuj Smartfona” w sierpniu 2011.

Dd 21 lutego 2019 roku PLAY zaprasza do testów nowej usługi telewizyjnej PLAY NOW TV. Nie trzeba być klientem Play, nie jest nawet konieczny telewizor z platformą Smart TV by rozpocząć testowanie - wystarczy dostęp do internetu, wejście HDMI w telewizorze lub monitorze i przede wszystkim gotowość testowania i współtworzenia nowej usługi razem z PLAY.

Jak działają testy TV w Play?

Przez pierwsze 6 miesięcy testujący może bez opłat korzystać z TV BOX i pakietu PLAY NOW TV BOX. Przez ten czas może bez żadnych konsekwencji zrezygnować z usługi i zwrócić TV BOX. Testujący usługę PLAY NOW TV otrzymuje bez opłat dostęp do oferty kanałów telewizyjnych i kolekcji na żądanie oraz urządzenie TV BOX z pilotem z funkcją wyszukiwania głosowego. Pierwsze 6 miesięcy to czas, kiedy testujący mogą podjąć decyzję, czy chcą dalej korzystać z usługi, czy zwrócić TV BOX i odstąpić od umowy.

Ci, którzy zdecydują się na pozostanie z usługą od 7. miesiąca będą ponosić opłatę za korzystanie z pakietu PLAY NOW TV BOX w wysokości 20 zł/mies (dla abonentów PLAY NOW) lub 35 zł/mies (dla osób, które nie są abonentami PLAY NOW lub w ogóle nie posiadają żadnej innej usługi w Play). PLAY będzie zachęcał testerów do dzielenia się wrażeniami z testu, będzie również proaktywnie kontaktować się z uczestnikami testów, żeby zebrać informacje zwrotne, uwagi i wrażenia z testowania poprzez specjalny formularz na stronie internetowej oraz telefonicznie.

TV BOX to pierwsze na polskim rynku urządzenie, które łączy HBO GO, Netflix, YouTube i popularne kanały telewizyjne oraz pozwala zarządzać swoją ofertą. To urządzenie umożliwiające oglądanie kanałów telewizyjnych oraz treści na żądanie dostarczanych poprzez Internet a także - po podłączeniu do odpowiedniej instalacji - z anteny telewizji naziemnej lub sieci kablowej. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV 8.0. W przypadku odpowiednio szybkiego połączenia internetowego pozwala oglądać treści w rozdzielczości 4K (UHD), o ile dany materiał jest w takiej rozdzielczości dostępny. Filmy w rozdzielczości UHD można znaleźć m.in. w Netflix oraz YouTube.



TV BOX może służyć także jako prosta konsola do gier, które można pobrać ze Sklepu Google Play i obsługiwać pilotem lub, po podłączeniu, padem.Pilot do TV BOX, dzięki technologii Bluetooth, pozwala korzystać w obsługi głosowej, czyli wyszukiwać treści komendami głosowymi. TV BOX przeszuka zarówno treści PLAY NOW, jak i YouTube i innych aplikacji, które są zintegrowane z wyszukiwarką Google na Android TV np. Netflix. Tak, jak inne urządzenia z Android TV, TV BOX od Play umożliwia korzystanie z funkcji CAST, czyli przenoszenia obrazu i dźwięku ze smartfona lub laptopa na telewizor.

Co można oglądać?



Testerzy mają dostęp do kanałów z pakietu PLAY NOW TV BOX, na który składają się:



Dzięki temu, że TV BOX ma wbudowany tuner DVB-T/C, po podłączeniu go do anteny telewizyjnej lub sieci kablowej, testujący otrzymają dostęp również do podstawowych kanałów z Cyfrowej Telewizji Naziemnej.Testujący może również odpłatnie aktywować inne dodatkowe pakiety i serwisy wideo oraz wypożyczać filmy VOD.



Dodatkowe pakiety to:



Z pakietów Extra, Sport, Kids i HBO GO klienci mogą korzystać przez pierwszy miesiąc bez opłat - w przypadku pierwszej aktywacji. Każdy z pakietów można włączyć i wyłączyć bezpośrednio na TV BOX.



Dzięki usłudze Netflix - płacę z Play, która wkrótce udostępniona zostanie również na TV BOX, testujący będą mogli wygodnie płacić za subskrypcję Netflix na swoim rachunku Play. Opłaty za korzystanie z Netflix zaczynają się od 34 zł za miesiąc - w zależności od wybranego Planu Netflix.



Dodatkowo dzięki TV BOX i systemowi operacyjnemu Android TV można pobierać aplikacje ze sklepu Google Play i korzystać na swoim telewizorze m.in. z Tidal, gier czy z preinstalowanej aplikacji YouTube.