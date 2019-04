​Zgodnie z zapowiedziami, po niespełna dwóch miesiącach od ogłoszenia testów nowej usługi telewizyjnej (21.02.2019 operator rozpoczął ogólnopolskie testy usługi) PLAY startuje z telewizją w nowej odsłonie i z zupełnie nowym podejściem - pozwalając klientowi swobodnie i wygodnie wybierać najlepsze treści, bez długich zobowiązań, w dowolnym momencie, bez względu na to, z jakiego internetu korzysta i kto jest jego dostawcą.

Zdjęcie Dekoder PLAY NOW /materiały prasowe

PLAY NOW TV to dostęp do świata rozrywki w jednym miejscu. TV BOX daje dostęp do tradycyjnych kanałów telewizyjnych, tysiąca filmów i seriali na żądanie oraz serwisów VOD, w tym HBO GO.

Reklama

Wystarczy dostęp do internetu o minimalnej przepustowości 2 Mb/s oraz wejście HDMI w telewizorze lub monitorze, żeby "włączyć przyjemność oglądania" z PLAY.

Przez pierwsze 3 mies. fioletowy operator nie będzie pobierał opłaty abonamentowej. Po tym czasie cena pakietu PLAY NOW TV BOX w umowie na 24 miesiące będzie wynosiła 20 zł/mies. dla abonentów PLAY NOW, dla pozostałych klientów 35 zł/mies.

Zdjęcie PLAY NOW TV BOX to następujące kanały / materiały prasowe



Dzięki temu, że TV BOX ma wbudowany tuner DVB-T/C, po podłączeniu go do anteny telewizyjnej lub sieci kablowej, klienci otrzymają również dostęp do podstawowych kanałów z Cyfrowej Telewizji Naziemnej. Są to miedzy innymi popularne kanały: Polsat, TVN, TVP1, TVP2, TV4, TV Puls, TVN7.



Oprócz pakietu PLAY NOW TV BOX operator PLAY oferuje cztery pakiety dodatkowe, które klienci mogą włączać i wyłączać w dowolnym momencie. Poniżej lista dodatkowych pakietów z informacją o dostępnych kanałach oraz ich cenie po 3-miesięcznym okresie bez opłat:



Zdjęcie . / materiały prasowe

Ze wszystkich pakietów - Extra, Sport, Kids i HBO GO - klienci mogą korzystać przez pierwsze 3 miesiące bez opłat od momentu pierwszej aktywacji, przy czym aktywacji trzeba dokonać do 31 sierpnia 2019 r.



Każdy z dodatkowych pakietów można włączyć i wyłączyć bezpośrednio na TV BOX, klient w dowolnej chwili może z nich zrezygnować lub uruchomić je na nowo.



Na TV BOX preinstalowana jest aplikacja Netflix oraz dostępna usługa Netflix - płacę z Play, która pozwala wygodnie płacić za subskrypcję Netflix na swoim rachunku Play. Opłaty za korzystanie z Netflix zaczynają się od 34 zł za miesiąc - w zależności od wybranego Planu Netflix.



Dodatkowo dzięki TV BOX i systemowi operacyjnemu Android TV można pobierać aplikacje ze sklepu Google Play i korzystać na swoim telewizorze m.in. z Tidal, gier czy z preinstalowanej aplikacji YouTube, którą można uruchomić dzięki dedykowanemu przyciskowi na pilocie.



TV BOX to urządzenie, które łączy HBO GO, YouTube i popularne kanały telewizyjne oraz pozwala zarządzać swoją ofertą. To urządzenie umożliwiające oglądanie kanałów telewizyjnych oraz treści na żądanie dostarczanych poprzez Internet, a także - po podłączeniu do odpowiedniej instalacji - z anteny telewizji naziemnej lub sieci kablowej. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV 8.0. W przypadku odpowiednio szybkiego połączenia internetowego pozwala oglądać treści w rozdzielczości 4K (UHD), o ile dany materiał jest w takiej rozdzielczości dostępny. Filmy w rozdzielczości UHD można znaleźć m.in. w Netflix oraz YouTube. Pilot do TV BOX, dzięki technologii Bluetooth, pozwala korzystać w obsługi głosowej, czyli wyszukiwać treści komendami głosowymi. TV BOX przeszuka zarówno treści PLAY NOW, jak i YouTube i innych aplikacji, które są zintegrowane z wyszukiwarką Google na Android TV.



PLAY NOW TV i TV BOX od Play umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:



CAST, czyli przenoszenie obrazu i dźwięku ze smartfona lub laptopa na telewizor

Nagrywanie (nPVR) - nagrania są przechowywane w chmurze przez 180 dni

CatchUp, czyli możliwość odtwarzania programów do 7 dni po ich emisji

Odtwarzanie od początku trwającego już programu, czyli tzw. Start Over

Dostęp na wielu urządzeniach, czyli możliwość korzystania z treści video w aplikacji PLAY NOW na smartfonie, tablecie lub na stronie Playnow.pl



Nowa usługa telewizyjna w PLAY - PLAY NOW TV - startuje w czwartek 11 kwietnia 2019 roku.